Російська агресія проти України: Євросоюз, США, НАТО і ОБСЄ обговорюють вірогідність вторгнення і протидію Путіну

Росія намагається перекроїти усталену модель безпеки в Європі, розуміють західні партнери.

Нове нарощення російських військ на українському кордоні. Підозрілі армії агресора нині прибувають до Білорусі. Там на 10 лютого анонсували навчання під назвою «Союзна рішучість-2022». Побільшало військових і в російській Брянській області. А до Ростовської - прибули нові бойові розвідувальні гелікоптери КА-52 "Алігатор". Президент США заявив: будь-який новий перетин українського кордону росіянами буде вважатися початком наступу. І покарання за нього буде жорстким.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Пресконференцію з нагоди першої річниці президентства Джо Байден майже повністю присвячує російській агресії проти України. На питання журналістів, як він оцінює імовірність нового наступу, американський президент каже, на повноцінну війну у Європі Путін навряд чи наважиться, але до якихось дій таки може вдатися.

«Я думаю, що він все ще не хоче повномасштабної війни, це по-перше. По-друге, чи думаю я , що він випробує Захід? Випробує Сполучені Штати і НАТО? Так, звичайно», - каже Байден.

Які саме "дії" Байден мав на увазі пізніше уточнять у Білому домі. Речниця Джен Псакі додає, йдеться передовсім про провокації проти України та удари по кіберпростору. Однак, щоб це не було, у Вашингтоні дають чітко зрозуміти - будь-який перетин кордону України російськими військовослужбовцями буде розцінений як вторгнення. А у разі повномасштабної війни на Росію чекатиме болючий пакет санкцій. Таких обмежень, каже Байден, Путін не бачив іще ніколи.

«Якщо вони справді зроблять те, на що здатні зробити з силою, накопиченою на кордоні, це буде катастрофою для Росії. Якщо вони далі вторгнуться в Україну, то наші союзники та партнери готові завдати серйозних збитків та значної шкоди для Росії та російської економіки. Перед Путіним стоїть серйозний вибір - або деескалація, та дипломатія, або протистояння із наслідками», - додав Байден.

Перед вибором ставить Росію і її північна сусідка. Не чекаючи спільного європейського рішення, Фінляндія заявила, що у разі вторгнення в Україну проти Росії будуть ухвалені дуже жорсткі санкції.

«Гострої загрози щодо Фінляндії немає, але ситуація в Україні дуже тривожна», - попередила прем'єр-міністрка Фінляндії Санна Марін.

Переконувати решту європейців бути жорсткішими щодо Путіна приїхав американський держсекретар. Перед перемовами у Німеччині та Швейцарії - Ентоні Блінкен завітав до Києва. Мав зустріч із Володимиром Зеленським, і надвечір президент України оприлюднив відео, в якому закликав - насамперед не панікувати.

«Україна не хоче війни, але Україна повинна завжди бути готовою до неї. Не боїться, бо захищає свою землю. Не здасться, бо це наша земля. Тікати нікуди. І це не новина. Україна постійно посилює свої оборонні можливості, у нас сильна, смілива, готова кожного дня до всього армія і це не новина», - заявив Зеленський.

Байден: будь-який новий перетин українського кордону росіянами буде вважатися початком наступу

Тим часом перемови американського держсекретаря Ентоні Блінкена та міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок у Берліні вже стартували.

Про це повідомляє кореспондентка «Радіо Свобода» Зоряна Степаненко спеціально для ТСН.

Несподіване турне американського держсекретаря Європою триває, сьогодні в нього зупинка - Берлін. Цієї миті Ентоні Блінкен зустрічається в німецькій столиці зі своїми колегами - дипломатом із Великої Британії й главами французького й німецького МЗС. Таким от потужним дипломатичним складом думають, як подолати потенційну загрозу з боку Росії. І як змусити її відступити від українських кордонів.

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Саме цим зараз стривожене керівництво всього Євросоюзу й не тільки. Ситуація небезпечна як ніколи - Росія намагається перекроїти усталену модель безпеки в Європі, розуміють західні партнери. Й, аби цьому запобігти, готові виступити єдиним дипломатичним фронтом. Принаймні цю готовність підтвердили напередодні ввечері - під час телефонних перемовин у багатосторонньому форматі.

Можливу загрозу з боку Росії вперше одночасно обговорювали Євросоюз, США, НАТО, ОБСЄ - думками обмінювалися після контактів із Україною. Домовилися, що існуючу архітектуру безпеки в Європі відстоюватимуть і робитимуть все, аби спрацювала не сила, а дипломатія.

Зараз Ентоні Блінкен, який на цих перемовинах представляв США, координує позиції з німецькими партнерами, які в разі російської атаки, не виключають санкції проти «Північного потоку-2», вигідного Росії.

За кілька годин у Держсекретаря зустріч із канцлером, пообіді вони вийдуть до преси й розкажуть, до чого домовилися. Наступна й остання зупинка Держсекретаря в Європі - це Женева, яка, схоже, стала звичним місцем зустрічі для американської і російської сторін. Ентоні Блінкен сяде там за переговорний стіл із Сергієм Лавровим. І йтиметься про те, як урешті зняти напругу довкола України. А отже - й у всій Європі.

Генсек США поїхав до Берліна, щоб обговорити питання України з європейськими партнерами

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