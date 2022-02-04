Російська агресія в Україні: Фейгін пояснив причину затишшя у лютому

Вольове рішення щодо інтервенції в Росії може ухвалити лише одна людина.

Російський адвокат та блогер Марк Фейгін вважає, що напружена атмосфера довкола загрози вторгнення Росії до України змінилася на затишшя у зв’язку із від’їздом президента РФ Володимира Путіна на відкриття Олімпіади до Китаю.

Про це він заявив у четвер, 3 лютого, у прямому ефірі ток-шоу “Право на владу”.

За його словами, побутує думка, що в лютому вторгнення Росії не відбудеться, оскільки Путін відбув до Пекіна. А колективного рішення про інтервенцію в РФ ухвалювати ніхто не наважиться.

“Зараз якесь очікування, затишшя, яке пов'язане з тим, яке рішення ухвалить ця посадова особа. Якщо раніше якось сперечалися з приводу думок усередині оточення Путіна, то зараз більше пов'язують вольове рішення саме з ним, бо ніхто не хоче нести колективну відповідальність за ухвалення рішення про інтервенцію”, - зауважив Фейгін.

Фейгін розповів про затишшя Росії у лютому

Нагадаємо, російська телеведуча та журналістка Ксенія Собчак не бачить підстав для оптимізму щодо майбутніх стосунків росіян та українців і вважає, що за декілька найближчих років примирення не відбудеться.

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