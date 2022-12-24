Російська аналітикиня попередила українців про велику провокацію на Різдво з боку РФ

Для провокація Росія може використати як територію Білорусі, так і Приднністров'я.

Російська політична аналітикиня Ольга Курносова не виключає, що Росія може провести велику провокацію на Різдво або 25 грудня, або 7 січня.

Таку думку Курносова висловила в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

"Може бути якась велика провокація, йдеться про так званий "дружній напад". Це коли ворог переодягаєтся у форму іншої армії. Наприклад, коли бійці ПВК "Вагнер" зображують військових, які нападають на Білорусь. На жаль, такого роду провокації я не можу виключити. На мій погляд, що така провокація планується. Вона може бути здійснена на Різдво 25 грудня, хоча мені здається, що більша ймовірність, що 7 січня або пізніше", - розповіла вона.

За її словами, операцію "під чужим прапором" Кремль може здійснити як на території Білорусі, так і на Придністров'ї.

Загроза нового наступу з боку Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав нараду з військовими і силовим блоком, на якій обговорили нещодавню раптову перевірку бойової готовності армії і перекидання частини техніки ближче до кордону з Україною.

Після цього білоруський диктатор відправився до російського президента-терориста Володимира Путіна. Варто додати, що впродовж 2022 року Олександр Лукашенко вісім разів зустрічався з Путіним.

На думку очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, Росія створює видимість підготовки наступу з боку Білорусі.

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