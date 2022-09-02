Російська армія перегруповує свої війська: Жданов пояснив, чого очікувати далі

Військовий експерт зазначив, що перегрупування російських військ може закінчитися за кілька днів.

Від минулої доби спостерігається тенденція до зниження активності бойових дій. І ми спостерігаємо деяке зниження активності у ракетних ударах.

Військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі пояснив, про що це свідчить і чого очікувати далі.

"Якщо помітили, кількість повітряних тривог поменшала, вони вже не поширюються практично на всю Україну, за винятком одного-двох разів на тиждень. В основному це стосується деяких груп областей, і прильотів самих ракет поменшало. Про що це каже? Ще один спад в активності Російської Федерації. Зараз за багатьма напрямами йде перегрупування російських військ: це Запорізький напрямок, Донецький напрямок", - пояснив експерт.

Жданов зазначив, що перегрупування російських військ може закінчитися за кілька днів, а тоді можливе посилення бойових дій.

"Подивимося після закінчення перегрупування, воно може закінчитися за кілька днів, і, цілком можливо, що зросте активність російських військ і на суші, й у повітрі", - підсумував він.

До слова, ввечері 2 вересня масштабна повітряна тривога оголошена майже по всій Україні. Вона пов'язана з імовірністю запуску ракет стратегічною авіацією в режимі радіомовчання.

Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник заявив, що Росія вже вичерпала зброю, яка була на ближніх до України територіях. Окупанти навіть забрали 12 тисяч тонн зброї у білорусів, однак на далекому заураллі зброї є ще доволі багато.

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