Російська армія в Україні повторює злочини нацистів під час Другої світової війни: фотосвідчення

Масові розстріли, депортація, примусові роботи, катування та ґвалтування. Це злочини проти людяності, які коїли нацисти під час Другої світової війни. Тепер за методичкою нацистів в Україні нищать цивільне населення російські війська. Кремль дав їм індульгенцію на вбивство і десятиліттями створював з українців образ нацистів та бандерівців.

Про те, як російська армія в Україні повторює злочини нацистів під час Другої світової війни, в ефірі "1+1", марафону "Єдині новини" розповіла кореспондентка ТСН Алла Хоцянівська.

86-річна Луїза Юхимівна ховалась від російських бомбардувань три тижні і один день. Сигнал повітряної тривоги її лякає з дитинства. Жінка пережила Другу світову війну і зараз була змушена знову рятуватись від обстрілів. Під час Другої світової їй було шість. Батько пішов на фронт, а маленька Луїза разом із мамою та братами - втікала від війни. Згадує, як товарний потяг, яким евакуювались, бомбардували нацисти.

Так само російські війська зараз цинічно розстрілюють евакуаційні потяги, автобуси та автомобілі цивільних. Не зупиняють окупантів - ні білі прапори, ні написи - діти.

Луїза Юхимівна каже, їм пощастило, що змогли тоді виїхати. Всю мамину рідню нацисти розстріляли. Як і тисячі євреїв - вони стали головною ціллю гітлерівців. Остаточне вирішення єврейського питання - знищення. Такою була політика уряду Третього рейху. Те саме роблять нині росіяни, каже історик Андрій Солонець.

"У нацистів існувала така політика меншовартості інших народів. Вищість арійської раси. І меншовартість інших національностей. Якщо подивитись ідеологічну складову сучасної війни з боку Росії – то ми бачимо по факту теж саме. Ми бачимо що ті ж українці на екранах телевізорів і в Росії вони знелюднюються", - говорить завідувач відділу історії бойових дій національного музею історії України у Другій Світовій війні Андрій Солонець.

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Ненависть до українців виховувалась у росіян десятиліттями. Українців російське телебачення 8 років показувало нацистами. Кремль дав індульгенцію на вбивство мирного населення, так само як колись зробив Третій рейх.

Співробітники музею Другої світової війни провели паралель між подіями, які відділяють 80 років, зіставивши фотосвідчення. У деяких моментах здається що російські війська навіть перевершили нацистів у своїх злочинах. Коли мова йде про знищення українських міст, інфраструктури, садочків, шкіл та підприємств.

Під час Другої світової рейхскомісар окупованої України Еріх Кох планував колонізувати території і зробити все, щоби не існувало навіть назви - Україна. Цю ідею нациста зараз намагається реалізувати російський президент Володимир Путін. Луїза Юхимівна, яка вижила в Другій світовій - вірить, знищити Україну російському диктатору не вдасться.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 74-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.