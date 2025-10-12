Російська енергетика потрапила під приціл українських ракет: які наслідки "діпстрайків"

Удари по Росії / © ТСН.ua

Українські «діпстрайки» вийшли на новий рівень — разом із далекобійними дронами полетіли ракети «Фламінго» в тандемі з «Нептунами», почала діяти «Рута». Президент Володимир Зеленський цього тижня офіційно це вперше підтвердив.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Нова важлива деталь далекобійних ударів — українські захисники за кожне пошкодження електромереж в Україні пообіцяли влаштовувати блекаути в державі-агресорці.

Яка мета ударів по Росії

Російське місто Бєлгород відчуло зміну ситуації першим. Спочатку налетіли зграї вже звичних дронів. А потім місцева ТЕЦ «Луч» перестала працювати. Морок накрив половину міста.

Наступного дня до цієї ж ТЕЦ у Бєлгороді навідалися вже «не дрони».

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло стверджує, що така тактика справді ефективна.

«Летить хмара наших дронів-обманок, летять наші далекобійні дрони і перевантажують ППО. І точково додаються наші дрони з реактивним двигуном і наші ракети, наші крилаті ракети», — зазначив він.

Тепер у багатьох регіонах Росії під час українських атак оголошують не просто повітряну тривогу, а ракетну небезпеку.

Експерт Ілля Несходовський запевняє, що удари по ворожій енергетиці однозначно впливають на економіку держави-агресорки.

Другий аргумент озвучив президент Зеленський: «Вони вбивають нас. Їм не може бути комфортно. І коли їм не буде комфортно — вони почнуть ставити питання до свого керівництва».

При цьому він підтвердив, що удари по російських об’єктах енергетики завдаються не тільки дронами.

«Якщо в чатах подивитеся російських, то зрозумієте, що били не дронами… Дякую виробникам!» — додав президент.

Яку зброю використовує Україна

Безпілотна авіаційна система-ракети FP-5 «Фламінго» здатна вражати цілі на відстані 3 тисячі кілометрів.

«Через те, що її робили швидко, багато було насмішок стосовно її зовнішньої форми, бо в неї реактивний двигун винесений на корпус, вона має крила. Але в неї серйозні характеристики — це дальність ураження 3 тис км, тонна вибухівки, швидкість до 1 тисячі км на годину і відносно швидкий запуск з наземної установки. Це нам дає великі можливості!» — наголосив Дмитро Жмайло.

Вперше про вдале застосування «Фламінго» цього тижня заявила українська влада.

«Минулого тижня — не буду казати в якій кількості — було застосування нашої пари „Нептун“ і „Фламінго“, — сказав президент Зеленський.

Ймовірно, йдеться про удар 29 серпня по заводу «Електродеталь» на Брянщині.

Ще одна нова українська зброя — модифікована ракета «Нептун», яку вже охрестили «товстим Нептуном» за заокруглені відсіки на фюзеляжі.

Ймовірно, саме «Нептуном» працювали по ТЕЦ у Бєлгороді цього тижня.

«Можемо говорити, що робоча дальність „Нептуна“ складає від 800 до 1000 км, вага -1200-1300 кг, а вага бойової частини — від 325 до 450 кг», — зазначив Дмитро Жмайло.

Скільки зараз існує модифікацій цієї ракети, достовірно невідомо.

У військово-морських силах, які її застосовують, минулого року повідомляли, що за участі «Нептуна» провели 50 успішних операцій. Якщо враховувати, що цю ракету ніколи не запускають по одній, можна приблизно зрозуміти виробничі потужності.

Цього тижня союзникам презентували дрон-ракету «Пекло». Її швидкість 700 кілометрів на годину і дальність теж 700 кілометрів.

Ще одна ракета-дрон «Рута» теж вперше атакувала морську вишку на відстані понад 250 кілометрів — підтвердив цього тижня президент. Про цю ракету заговорили торік. Дальність 300 кілометрів. Відомо, що її виготовляють спільно з іспанцями.

А ще вперше влада повідомила про десятки успішних уражень військових складів ракетою «Паляниця». Як заявили на виставці зброї в Польщі у вересні, вона здатна нести 100-кілограмовий заряд з швидкістю 900 км за годину й влучати у цілі на відстані 650 км.

Не виключено, що наші оборонці вже провели випробування на фронті наземної ракетної установки «Сапсан».

«Запустили у серійне виробництво нашу балістику—це завершення випробування програми ОТРК „Грім 2“ або, як ми її ще називаємо, „Сапсан“. Це аналог російського „Іскандера“. Це мобільна наземна установка і ми не можемо її близько підсувати до кордону. Такі пуски переважно відбуваються вночі, щоб після відстрілу боєкомплекту, швидко повернутися назад», — зауважив Дмитро Жмайло.

Удари по російській нафті

Цього тижня українські удари продовжували знищувати нафтогазову галузь держави-агресорки. Після модернізації далекобійних дронів — вже на віддаленій території Росії. Ось кілька знакових влучать за цей тиждень.

До дня народження російського диктатора 7 жовтня українські дрони встановили новий рекорд дальності — атакували НПЗ в Тюмені на відстані понад 2 000 км.

Цієї суботи атакували найбільший НПЗ Башкортостану в Уфі потужністю 17 млн тон нафти на рік. Він — за 1400 кілометрів від нашого кордону. Така відстань не завадила влучили прицільно в серце заводу — установку для переробку сирої нафти.

В окупованому Криму цього тижня влучили по складу боєприпасів 18-ї армії та по найбільшому на півострові морському нафтовому терміналі в Феодосії. Десятки гігантських цистерн палали кілька днів.

Окрім того, вдалося уразити найбільший газопереробний завод на півдні Росії — Коробковський у Котово, Волгоградської області.

Наслідки ударів по Росії

Українські удари по стратегічній нафтовій галузі РФ призвели до того, що майже 4 сотні АЗС на території держави-агресорки вже зачинилися — продавати нічого.

Імпорт пального з Білорусі вже виріс в чотири рази. Ймовірно, Кремль проситиме бензин і в Азербайджану, про що свідчить зустріч російського диктатора Путіна з азербайджанським президентом Ільхамом Алієвим, під час якої він визнав, що російські ракети збили азербайджанський літак.

«Понад 60% регіонів Росії на сьогодні відчувають нестачу бензину. В багатьох регіонах талони ввели, прямі збитки 100 млрд доларів», — зазначив Ілля Несходовський.

Підсилені «Фламінго», «Нептунами» та «Паляницями» далекобійні дрони битимуть ще більше, поки у держави-агресорки не закінчаться гроші, щоб продовжувати завойовницьку війну.

Нагадаємо, видання Financial Times.повідомило, що США надають Україні розвіддані для ракетних ударів по стратегічних об’єктах у глибині Росії — по нафтопереробних заводах, трубопроводах та електростанціях. Це дозволяє Україні завдавати ударів по енергетиці Путіна — глибше, сильніше і точніше, ніж будь-коли раніше.