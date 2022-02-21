Російська ескадра в акваторії Азова несе ракети, які можуть знищувати цілі на відстані 500 км

Російська ескадра в акваторії Азова несе ракети, які можуть знищувати цілі на відстані 500 км

За діями кораблів у морі і за сухопутними коридорами ще пильніше стежать українські військові.

Російська бойова ескадра увійшла до акваторії Азова, йдеться про десяток російських військових суден, поміж яких - три великі десантні кораблі та ракетний катер.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

В Азовське море зайшла ціла ескадра військових кораблів, серед яких великі десантні та ракетні катери. На цій мапі позначені ділянки, які Росія закрила ледь не впритул до материкової частини України, включно до 26 лютого. І хоч робить це вона під приводом військових навчань – загроза великої війни з моря – наблизилася до червоного рівня.

«Угруповання здатне на сьогоднішній день у досить короткі терміни і одночасно здійснювати десантування до 3000 осіб особового складу», - заявив військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

Вже пообіді, під час проходження ескадри до Азовського моря, у Керченській протоці військові ідентифікували усю корабельну групу. Це малий протичовновий корабель «Ейск», патрульний корабель «Павел Державін», великий десантний корабель «Новочеркасск», «Цезарь Куников», «Саратов» та ракетний катер « Набережні Челни». І хоч нових перекритів морських районів Азовського моря не було, закритих ділянок достатньо для всіляких провокацій, які Росія вже намагається створити.

«Була спроба заблокувати навіть весь Азов, а також доступ до наших портів на Одещині. Але це їм не вдалося. Зараз під приводом участі у навчаннях до Азовського моря увійшли три великі десантні кораблі та 5 бойових кораблів та катерів інших класів, у тому числі один ракетний катер», - заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

До акваторії Азовського моря увійшла російська бойова ескадра | Новини України

Десантні кораблі мають невелику осадку, і їх легко можна застосувати на мілкому Азові. А ракетний катер озброєний крилатими ракетами "Калібр" із великою дальністю ураження. Свого часу саме ними росіяни обстрілювали Сирію аж із Каспійського моря. «Серйозну загрозу становить саме ракетні кораблі, які озброєні крилатими ракетами «Калібр». Вони можуть бути застосовані по всій території материкової України, радіус поразки мети привішує 500 км», - додає військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

За діями кораблів у морі і за сухопутними коридорами ще пильніше стежать українські військові.

«Ми готові до відбиття і проведення активних заходів протидесантної, протидиверсійної оборони в чіткій відповідності до завдань», - повідомив заст. нач. штабу 23 загону морської охорони Василь Пономарьов.

Разом із наземним морським та авіаційним компонентом - на сьогодні російська армія зосередила навколо наших кордонів 147-ми тисячну армію. І хоч інформацією про відведення військ Росія вкотре усіх обдурила, міністр оборони України заспокоює, ситуація під контролем і наша армія, готова до будь-яких сценаріїв.

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