Російська контрабанда: Міноборони отримало військове озброєння на 1 млрд грн

СБУ передала українським захисникам російське контрабандне озброєння, яке вилучили під час спецоперації.
Контррозвідка СБУ вилучила російський контрабандний арсенал зброї на загальну суму в мільярд гривень.
Про це йдеться 11 листопада у сюжеті ТСН.19:30.
Арсенал передали в користування Збройним силам України. Під час багаточисленних спецоперацій СБУ натрапляла на російську контрабанду і вилучала — від стрілецької зброї до боєприпасів зенітно-ракетних комплексів. Серед заарештованих речових доказів, які нині вже є власністю Збройних сил, тепер і комплектаційні та двигуни до танків, БТРів, гелікоптерів і літаків.
Таким чином зловмисники, які хотіли посприяти незаконним збройним формуванням на Донбасі, допомогли українській армії.
У пресслужбі СБУ уточнили, що це перший такий великий випадок в історії України.
Зокрема до Міноборони передали:
- гранатомети;
- міни та постріли до гранатометів;
- тротил;
- 36 ракет 5В27Д (входять до складу ЗРК "Печора") та супутнє обладнання до них;
- складові до вогнепальної нарізної зброї;
- двигуни та комплектуючі до авіаційної техніки (вертольотів Мі-24, літаків типу "Су" та "МіГ");
- комплектуючі до БМП, БРДМ, БТР, танків, зенітно-ракетних комплексів та систем залпового вогню;
- фосфорні та соляні кислоти.
Нагадаємо, що СБУ викрила поліцейського, який продавав кримінальним авторитетам зброю з району ООС.
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