Російська контрабанда: Міноборони отримало військове озброєння на 1 млрд грн

СБУ передала українським захисникам російське контрабандне озброєння, яке вилучили під час спецоперації.

Контррозвідка СБУ вилучила російський контрабандний арсенал зброї на загальну суму в мільярд гривень.

Про це йдеться 11 листопада у сюжеті ТСН.19:30.

Арсенал передали в користування Збройним силам України. Під час багаточисленних спецоперацій СБУ натрапляла на російську контрабанду і вилучала — від стрілецької зброї до боєприпасів зенітно-ракетних комплексів. Серед заарештованих речових доказів, які нині вже є власністю Збройних сил, тепер і комплектаційні та двигуни до танків, БТРів, гелікоптерів і літаків.

Таким чином зловмисники, які хотіли посприяти незаконним збройним формуванням на Донбасі, допомогли українській армії.

Контррозвідка СБУ вилучила і передала ЗСУ російський контрабандний арсенал зброї | Новини України

У пресслужбі СБУ уточнили, що це перший такий великий випадок в історії України.

Зокрема до Міноборони передали:

гранатомети;

міни та постріли до гранатометів;

тротил;

36 ракет 5В27Д (входять до складу ЗРК "Печора") та супутнє обладнання до них;

складові до вогнепальної нарізної зброї;

двигуни та комплектуючі до авіаційної техніки (вертольотів Мі-24, літаків типу "Су" та "МіГ");

комплектуючі до БМП, БРДМ, БТР, танків, зенітно-ракетних комплексів та систем залпового вогню;

фосфорні та соляні кислоти.

Нагадаємо, що СБУ викрила поліцейського, який продавав кримінальним авторитетам зброю з району ООС.

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