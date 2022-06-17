Російська література в українських школах: чи відмінять її остаточно (відео)

Російська література в українських школах: чи відмінять її остаточно (відео)

Крапку в цьому питанні має поставити Міністерство освіти і науки України наприкінці червня-на початку липня.

Робоча група фахівців при Міністерстві освіти вирішила, що жодного твору російського письменника в програмі зарубіжної літератури не повинно бути.

Пушкін, Лєрмонтов, Достоєвський - чи варто змушувати школярів із Бучі, Чернігова чи Харкова читати російських авторів, досліджувала ТСН.

Учитель зарубіжної і української літератури Олександр Бойко розповідає, що російська література насаджувалася тривалий час, як література вища, порівняно з українською.

"Дев'ятий клас, там вивчають Пушкіна, Лєрмонтова. Це, напевно, у другому семестрі відсотків 30-ть уроків якраз присвячено цьому", - каже вчитель.

І саме без них у школі, кажуть фахівці, цілком можна обійтися. Щоправда, виокремлюють два російських прізвища, без яких світовий літературний процес неможливо уявити – це Чехов і Достоєвський. Утім, не всі діти хочуть читати і цих авторів.

"Одна дівчинка сказала, чи можна я не буду читати цей твір, тому що мій тато пройшов війну в 14-му році – я би не хотіла", - розповідає Олександр Бойко.

Президент Української асоціації викладачів зарубіжної літератури Юрій Ковбасенко вважає за доцільне вилучити з програми твори російських авторів як представників літератури країни-агресора. "Повністю всіх. Від 5-го до 11-й класу. Тут не можна бути трошки вагітним", - наголошує він.

Прибрати абсолютно усіх – рішення складне, але необхідне, пояснюють фахівці. Тому що дискусії могли б тривати вічно.

Однак, чи вивчатимуть твори російських письменників у школі, чи ні, або, можливо, частково, остаточно вирішить Міністерство освіти і науки України наприкінці червня-на початку липня.

Нагадаємо, пільги на здобуття освіти отримують учасники бойових дій та їхні діти.

Російська література в школах: чи відмінять її остаточно

Читайте також: