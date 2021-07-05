Російська попса, танці та феєрверки на меморіалі Небесній Сотні в Львові: родичі загиблих обурені святкуванням

У Львові планують боротися з порушниками.

Російська попса, танці та феєрверки. У Львові дівчина разом із кількома подругами відсвяткувала 18-річчя на меморіалі Героям Небесної Cотні. Дівчата танцювали, пили й веселились у місці, куди приходять родичі загиблих зі скорботою. Відео з’явилося в соцмережі, а під ним - сотні обурливих коментарів.

Про це 5 липня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.



Випивка, російська попса та феєрверки. Так на меморіалі Небесної Сотні дівчата відсвяткували 18-річчя своєї подруги. Коли відео виклали у соцмережі, воно викликало хвилю обурення.

Після скандалу іменинниця видалила і відео, і свій профіль. Спілкуватися з журналістами не хоче. Натомість її батько пояснює, що доньку привели туди з зав’язаними очима. На доказ своїх слів надсилає переписку.



"Я і ще троє дівчат організовуємо її сьогодні сюрприз. Хотіла запитати, чи можете її привезти десь 23:40 до Італійського дворику? Я їй зав‘яжу очі і проведу на точку".

"Ні я, ні моя донька не знали, що це саме буде відбуватися на оглядовому майданчику меморіалу Героям Небесної Сотні. Мені теж дуже прикро, що так сталося і що наші діти, зокрема, донька в силу різних причин не тільки слухають російську попсу, але й взагалі мало замислюються над тими трагічними подіями", - сказав батько дівчини Іван Мамедханов.



Меморіал Героям Небесної Сотні відкрили два роки тому. Він розташований на горі з гарною панорамою. Молодь це місце називає "інстаграмним" і часто влаштовує тут вечірки. Але вперше святкування було таким гучним.



Довкола меморіалу є камери спостереження і пост охорони Муніципальної варти. Чоловік, який чергував під час святкування 18-ліття, каже втихомирювати молодь доводиться чи не щоночі. У лютому турист з Києва взагалі ногою розбив тут скляну огорожу і отримав адмінпротокол за дрібне хуліганство. Впоратися з усіма порушниками охоронець каже, що не в змозі.

"Я до них підійшов, вони мене вислухали і без конфлікту пішли. Впливати, то хіба виклик поліції, повідомлення по місцю служби, але боротися з ними я не можу, я один", - каже охоронець Володимир Зайберт.



Як зробити аби святкувань на меморіалі більше не було, нині намагаються вирішити у Муніципальній варті та поліції.



"Я думаю оскільки там постійно трапляються такі випадки, то ми встановимо другий пост для того, щоб ця охорона дійсно була якісна", - каже в.о керівника Муніципальної варти Львова Володимир Данилюк.

"За фактом паплюження пам’ятника правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 5 років", - каже речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська.



Тим часом родичі загиблих, хоч і обурені святкуванням, але певні, що дівчата зробили це несвідомо.



"Молодь, як бачите не усвідомлює, де вона знаходиться, що це за місце. Вони не отримали належного виховання. Це проблема суспільства це - не є одиничний випадок, на жаль", - каже брат героя Небесної Сотні Богдана Сольчаника Степан Сольчаник.



Нині на меморіалі теж десятки туристів. Але більшість навіть не приховує, що прийшла сюди лише за гарними фото.

"Ми знаємо, що це - меморіал Небесній Сотні, але нам розказали, що тут красиві краєвиди і ми прийшли подивитися", - каже туристка Анна Беньовська.

Нагадаємо, у Львові кілька дівчат відсвяткували 18-річчя своєї подруги на меморіалі Героям Небесної Сотні. Через це в поліції відкрили кримінальне провадження.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання