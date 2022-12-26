Російська ППО фактично "паперова": Олег Жданов про черговий вибух в Енгельсі

У ніч на 26 грудня вдруге за місяць на російському аеродромі стратегічної авіації в Енгельсі Саратовської області щось вибухає.

Міноборони ворога вже звинуватило в цьому український безпілотник, який буцімто збили російські системи ППО. Проте пізніше з’явилася інформація, що внаслідок потужного вибуху міг бути знищений пункт управління авіабазою, звідки Росія зазвичай і запускає по Україні свої ракети повітряного базування.

Якщо інформація про знищення пункту управління авіабазою підтвердиться, а це стосується управління польотами, тоді найближчими днями Україна можливо не отримає такого чергового масованого ракетного удару з боку РФ.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, на сьогодні левова частка ракет, які Росія випускає по Україні, - це ракети повітряного базування. І запускаються вони саме з аеродрому в Енгельсі з літаків Ту-95.

"З іншого аеродрому неможливо здійснювати такі обстріли. Чому? Бо треба передислоковувати всю матеріально-технічну базу, яка забезпечує підготовку літаків і ракет до бойового застосування. А це місяці. Тому, для нас, з одного боку, це дуже важливий удар. А з іншого боку, на мій погляд, ми вже остаточно можемо говорити, що міфу про найміцнішу, нездоланну систему ППО Росії вже не існує" – вважає Олег Жданов.

Експерт нагадує, що це вже не перший удар по аеродрому стратегічної авіації в Енгельсі, який знаходиться за 700 км від українського кордону. Попередній був 5 грудня. Тоді могли бути пошкоджені два бомбардувальника-ракетоносці Ту-95.

"За 20 днів вони не змогли захистити найважливіший аеродром. До речі, російські ЗМІ пишуть, що там був якийсь безпілотник, і що він навіть випустив дві ракети: одну вони збили, а друга влучила в ціль. У мене тоді питання: а де подівся безпілотник? Назад полетів, чи десь там теж спрацював, чи вони його збили? Бо вони спочатку писали, що збили, а потім змінили думку на ракети", - підкреслює Олег Жданов.

З відео, яке з’явилося в мережі, за словами Олега Жданова, вибух був доволі сильним. Експерт нагадує, що на сьогодні на озброєнні ЗС РФ знаходиться більше 500 комплексів С-300.

"Минулого тижня була інформація, фото та відео росіяни самі публікували, що навколо Москви розгортаються додаткові засоби ППО прямо в полі на підступах до Москви. Засоби середнього радіусу дії, такі як "Тор-М2" та "Буки". Тоді виходить, що система ППО РФ, яку вони будували стільки років, якою вони так вихвалялися, не спроможна захистити Москву? Я вже не кажу про інші міста РФ. Тому, думаю, такий повтор за 20 днів фактично говорить про те, що ППО РФ або не відповідає тим заявам, які вони постійно про нього роблять, і є "диряве", або воно фактично "паперове", - каже Олег Жданов.

Експерт нагадує, що у 2018 році, коли Китай купив комплекс С-400 "Тріумф", китайські ЗМІ після випробувань (а ми знаємо, що китайські ЗМІ, без наказу партії жодного слова не напишуть) написали доволі критичні статті, основним висновком яких було те, що С-400 – це добре пофарбований С-300.

"Можливо це було більше політичне рішення, щоб збити ціну. Але, тим не менше, такі статті з’явилися в китайській пресі. І на сьогодні ми маємо цьому підтвердження, бо якісь безпілотники, поки що невідомо чиї, долітають аж до Енгельса та інших міст РФ", - говорить Олег Жданов.

Туреччина свого часу теж купила російські комплекси С-400, за що Вашингтон запровадив санкції проти Анкари. Проте, за словами Олега Жданова, російські інструктори досі перебувають у Туреччині.

"Що вони там роблять, і чому вони в повному обсязі не передають цей комплекс ЗС Туреччини, сказати дуже важко. Може, тому, що він не повністю відповідає заявленим характеристикам? А може він періодично виходить з ладу?", - підсумовує експерт.

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