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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Російська ракета поцілила біля дитмайданчика: подробиці цинічного обстрілу Кривого Рогу

Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Розі. Окупанти цілили по житловому району.

Кривий Ріг

Кривий Ріг після обстрілу

Російські окупанти 4 квітня близько 19:00 завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Окупанти запустили ракету по житловому масиву, влучання було поруч із дитмайданчиком. Кількість загиблих зросла до 16 осіб, серед них 6 дітей.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

«Влучання було поруч із дитячим майданчиком. Вибух пролунав одразу після тривоги. Люди не встигли сховатись в укриття», — каже Ольга Павловська.

Росіяни атакували місто касетним «Іскандером». Кореспондентка ТСН зауважує, що на вулиці було багато людей — там гуляли родини з дітьми.

«Це був дуже цинічний удар. Сьогодні Кривий Ріг вшановує пам’ять чотирьох загиблих», — каже кореспондентка ТСН.

Нагадаємо, 4 квітня російські війська завдали масованого удару по житлових кварталах Кривого Рогу

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НАЖИВО: головні новини за 4 квітня!

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