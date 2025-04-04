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Російська ракета поцілила біля дитмайданчика: подробиці цинічного обстрілу Кривого Рогу
Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Розі. Окупанти цілили по житловому району.
Російські окупанти 4 квітня близько 19:00 завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Окупанти запустили ракету по житловому масиву, влучання було поруч із дитмайданчиком. Кількість загиблих зросла до 16 осіб, серед них 6 дітей.
Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Ольга Павловська.
«Влучання було поруч із дитячим майданчиком. Вибух пролунав одразу після тривоги. Люди не встигли сховатись в укриття», — каже Ольга Павловська.
Росіяни атакували місто касетним «Іскандером». Кореспондентка ТСН зауважує, що на вулиці було багато людей — там гуляли родини з дітьми.
«Це був дуже цинічний удар. Сьогодні Кривий Ріг вшановує пам’ять чотирьох загиблих», — каже кореспондентка ТСН.
Нагадаємо, 4 квітня російські війська завдали масованого удару по житлових кварталах Кривого Рогу
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