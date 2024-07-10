Російська ракета вбила цілу родину у Києві: знахідка на місці трагедії шокувала

У столиці внаслідок ракетного обстрілу України загинула ціла родина. Під час розбору завалів рятувальники знайшли щемливі фото хлопчика. А в той час Росія на радбезі ООН годувала всіх “котлетами по-київськи”, які оплатила кривавими грошима.

Про те, як обірвалося світле дитинство діток і як Росія вкотре шокувала цинізмом, розповіли кореспонденти в ексклюзиві TSN.ua.

Росія вбила цілу родину

Помста буде вічною. Під час ракетної атаки на Київ 8 липня загинув 10-річний Максим Симанюк. Разом із хлопчиком рятувальники знайшли тіла його мами та сестри, повідомила радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук в ефірі ICTV в рамках телемарафону Єдині новини.

Хлопчик мріяв стати спортсменом

Максим був вихованцем карате-клубу "Чемпіон". Маленький чемпіон з радістю відвідував тренування та мріяв стати спортсменом. Під час атаки його родина перебувала у власній квартирі. На момент загибелі Максиму було 10 років, його сестричці Анастасії — 9, мамі Зоряні — 40, повідомили на офіційній інстаграм-сторінці Української федерації карате.

"Це Максим Симанюк, 10-річний каратист. Він, його сестра та мама були вбиті російською ракетою в їхньому домі в Києві. Максимку назавжди 10 років. Щирі співчуття батькові, а також клубу "Чемпіон", де тренувався Максим Симанюк, та тренеру."

Максим Симанюк. Фото: ukf_official.

Реакція тренера

Своєю чергою тренер юного каратиста Володимир Боєв також емоційно відреагував на обстріл та загибель свого вихованця.

"Російські нацисти вбили нашого маленького Чемпіона Максима Симанюка. Ненависті недостатньо. Помста буде вічною.”

Родину вбила російська ракета

Нагадаємо, що вранці 8 липня в будинок, де разом зі своєю сім’єю жив Максим Симанюк, влучила ракета росіян. Внаслідок атаки один під'їзд був зруйнований повністю, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Пошуково-рятувальні роботи у житловому будинку Шевченківського району тривали більше доби. З кожною хвилиною кількість постраждалих та загиблих збільшувалась. Під час розбору завалів рятувальники знайшли фотографії родини хлопчика, якого разом із мамою знайшли під завалами житлового будинку в Шевченківському районі.

“Світле дитинство: спорт, навчання, а можливо й перше кохання — у нього відібрали все. Росія продовжує відбирати у наших дітей життя!”

А в той час як рятувальники продовжували працювати на місці влучання ракети в Шевченківському районі, а також ліквідовувати наслідки ворожої атаки на території дитячої лікарні, росіяни вкотре відзначилися цинізмом. Напередодні Радбез ООН на вимогу України зібрався на засідання через масований обстріл РФ та удар по "Охматдиту". Розповів подробиці російської ракетної атаки на дитячу лікарню — директор лікувального закладу Володимир Жовнір.

“В момент російської атаки на лікарню 8 липня всередині перебували понад 600 пацієнтів і майже стільки ж працівників, проводились три складні операції. Поранені 300 людей, з них 8 — діти. Двоє дорослих загинули, одна з них — молода лікарка. Пошкоджені 24 відділення. Близько 600 пацієнтів довелось перевести в інші медичні заклади, серед них є ті, що потребують невідкладної допомоги та лікування. У нас будуть серйозні довгострокові наслідки для медичної сфери щодо лікування дітей. Отже, ця атака завдала серйозної шкоди. І ще довго ми відчуватимемо її наслідки. І люди, які там перебували, відчуватимуть наслідки ще довгий час.”

Атаку країни-агресорки на дитячий шпиталь засудило чимало країн світу. Але головує на засіданні в Радбезі цього місяця саме Росія, яка ще й влаштувала того самого дня ланч з нагоди свого президентства в Раді безпеки. Основною стравою в меню була котлета по-київськи з картопляним пюре. Котлети по-київськи в день убивства дітей у Києві!!! На засіданні радбезу представник України Сергій Кислиця нагадав, що цей ланч оплачений кривавими грошима. Окрім того, коментуючи масовану атаку окупантів, він додав, що росія намагається фізично знищити українських дітей, яких не може викрасти й "перевиховати".

“Ракетний удар Росії по дитячій лікарні “Охматдит” у Києві демонструє глибоку зневагу РФ до будь-яких мирних ініціатив, незалежно від їх походження. Росія — як рак, але гірше. Вона припинить вбивати й поширювати насильство, лише коли буде нездатною робити це. Обовʼязково потрібно збивати російські ракети. Обовʼязково потрібно знищувати російські бойові літаки на їхній базах. Треба робити рішучі кроки, аби ліквідувати загрозу.”

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський, який прибув до Вашингтону на саміт НАТО, не стримався, говорячи про трагедію в "Охматдиті".

Пошуково-рятувальні операції у Києві завершені

Тим часом пошуково-рятувальні операції у Києві завершені. Внаслідок російської масованої атака у столиці 34 загиблих, повідомив начальник КМВА Сергій Попко. Станом на ранок 10 липня в лікарнях, госпіталізованими залишаються 38 потерпілих, які отримали поранення внаслідок ракетного удару ворога 8 липня. 6-ть з них – у важкому стані.

“Крім того, в дитячих лікарнях міста перебувають 6 дітей з лікарні ОХМАТДИТ, які постраждали від російської ракети два дні тому. Загалом, на стаціонарному лікуванні в інших медичних закладах Києва та області знаходяться 100 маленьких пацієнтів "ОХМАТДИТу".”

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Що відновлять після ракетного удару?

Також у КМВА зробили заяву щодо відновлення столиці після ракетного удару. Зокрема йдеться про те, що внаслідок ракетного удару ворога 8 липня по Києву у столиці було пошкоджено загалом 129 будівель усіх форм власності. Всі об’єкти зафіксували. Відразу після терористичної повітряної атаки відповідні структурні підрозділи розпочали обстежувати та вивчати інформацію по кожній пошкодженій будівлі в Києві. На сьогодні вже прийнято рішення щодо перших етапів відновлення.

“Місця загального користування у багатоквартирних будинках будуть відремонтовані за рахунок коштів міста. Самі квартири, їхні вікна, балкони тощо – в рамках державної програми єВідновлення. Це стосується і приватних будинків. Щодо багатоповерхівки на вулиці Сальського, де російська ракета зруйнувала цілий під’їзд – спеціальна комісія має завершити свою роботу по обстеженню будівлі. На підставі висновків спеціалістів вже буде прийматися рішення – чи відбудовувати зруйновані частини, чи будинок не підлягає ремонту.”

Тим часом 13 загиблих, з них чотири дитини – такий підсумок пошуково-рятувальної операції, яку завершили 9 липня в Києві. Звичайна п'ятиповерхівка в одному з найзатишніших районів Києва, в один момент перетворилась на братську могилу. Останнім рятувальники деблокували з руїн тіло дівчини 2006 року народження.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини 07:00 10 липня. Завершення рятувальних робіт, цинізм росіян в ООН, прощання з "Ірландцем"

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