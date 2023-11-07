Російська ракета вбила всю його родину в Одесі: на фронті загинув Юрій Глодан

На фронті загинув одесит Юрій Глодан, дружин і тримісячну донечку якого вбила російська ракета в Одесі.

Стало відомо про смерть на полі бою Юрія Глодана, це той самий одесит, який у 2022 році вмить втратив усю свою родину – його дружину, 3-місячну доньку і тещу вбила російська ракета. Чоловік не зламався й пішов на фронт, але російські окупанти вбили і його.

Що відомо про цю трагедію, детальніше в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.UA.

Юрій Глодан – це той самий одесит, чиє щасливе життя росіяни вкрали 23 квітня 2022 року. Того дня він вийшов до магазину і тому залишився живим, але ворожа ракета влучила просто у його квартиру, знищивши одним ударом 3 покоління: 3-місячну Кіру Глодан, її маму – 28-річну Валерію та бабусю. Трапилося це на Великдень, відтоді життя Юрія перетворилося на до та після. Ця трагедія сколихнула і всю Україну.

Юрій і Валерія Глодан

Фото: Фото з соціальних мереж

Сам Юрій, коментуючи трагедію говорив, що того дня для нього помер весь світ – його зруйнувала російська ракета.

Юрій Глодан з донечкою

Прощалася із цією родиною вся Одеса, на поховання йшли родичі, близькі, друзі та навіть незнайомі люди.

"Це була прекрасна сім'я, прекрасні люди. Кіра була їхнім первістком, вони так раділи, коли вона народилася. Це мав бути її перший у житті Великдень. Я не уявляю, що Юра зараз відчуває. Йому дуже важко, він тримається з останніх сил", – розповідали тоді знайомі родини.

А щоб захистити інші українські родини від такої трагедії і сам Юрій пішов на фронт відразу після поховання своєї родини. Спочатку воював у складі "Азову", а згодом у 3-й окремій штурмовій бригаді.

Але днями Україну сколихнула нова трагічна звістка: колега Юрія Олександр Яковенко у своїх соцмережах повідомив про ймовірну загибель чоловіка. За його словами, Юрій зник із зв’язку ще у вересні, друзі мали надію, що він живий, але днями його тіло впізнали по хрестику.

“Ця інформація від друзів та товаришів. Офіційного заключення ще нема. Вважається зниклим безвісти від 12 вересня”, – йшлося в повідомленні.

До війни Юрій працював шеф-пекарем в одеській кондитерській. Його паски обожнювала вся Одеса, зазначив його колега Олександр Яковенко.

"Саме він робив відомі в Одесі паски від нашої кондитерської", – каже Яковенко.

Росіяни мають відповісти за кожен злочин, скоєний проти українського народу. Вічна пам’ять загиблому захиснику та його родині. Команда ТСН.ua висловлює щирі співчуття близьким та друзям Юрія.

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Російська ракета вбила ВСЮ його родину в Одесі! А він пішов на фронт і трагічно загинув!