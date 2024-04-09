Російська реклама в метро Києва: звідки взялася і як діяти пасажирам (фото)

У одному з вагонів Київського метрополітену пасажири помітили рекламу російського сайту. Наліпка була приліплена над схемою метрополітену.

Поїзд із зазначеною наліпкою курсував на синій гілці метрополітену.

У Мережі задаються питанням: як це розуміти? Та адресують його метрополітену.

І, справді, навіщо у київському метро реклама російського сайту, який займається розробкою та виготовленням електроніки для ворожої Росії.

Хто саме прикріпив рекламу та з якою метою – невідомо. Але багатьох насторожила поява такої наліпки. Тим більше на фоні того, що влада заявляє про посилення заходів безпеки у столиці.

У КП "Київський метрополітен" одразу відреагували на інформацію про наліпку з рекламою російського сайту.

Російська реклама на синій гілці київського метро / Фото: із соцмереж

"Наліпку одразу зняли у вагоні, який курсував по синій гілці. Наші співробітники оглянули всі вагони на наявність подібного. Інших немає, перевірили", - повідомили сайту ТСН.ua у КП "Київський метрополітен".

У столичній підземці додають, якщо пасажири зафіксують щось подібне, то їм варто одразу сповістити про це через переговорний пристрій "пасажир-машиніст" або поінформувати співробітників метрополітену написавши на сторінку київського метро у Facebook.

Нагадаємо, у Києві на станції метро "Мінська" 6 квітня спалахнула пожежа. Вогонь з’явився під стелею станції, саме над рейками, де проїжджає поїзд.

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