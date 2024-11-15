Російська рулетка — чому Путін обирає для ударів то Київ, то Одесу, то Кривий Ріг?: експерт розповів

За словами аналітика, якщо Путін наважиться на масований удар, то може застосувати понад 200 повітряних засобів ураження.

Після комбінованої ракетно-дронової атаки по Одесі в ніч проти 15 листопада військовий експерт Роман Світан прокоментував ймовірні задуми путінської армії на найближчий час.

"Скоріш за все удари по Одесі пов’язані з так званою зерновою угодою. Там дуже багато закритих тем, які публічно не обговорюються. Є певні операції наших спецслужб, на які реагують окупанти терористичними атаками. Мовляв, не бийте туди, інакше буде нанесений удар, наприклад, по Одесі. Це терористичний шантаж, під час якого обираються або Київ, або Запоріжжя, або Одеса з Кривим Рогом. Згадаймо, що незадовго до цього був удар по одному з російських аеродромів, який прикриває порт в Новоросійську. У окупантів кожний удар розраховується з точки зору терористичного шантажу", — каже Світан.

За його словами, масований удар по Україні з настанням холодів не виключається, але окупанти розуміють, що більша частина засобів ураження буде збита.

"З точки зору терористичної атаки такий удар може бути будь-якої миті. У путінської армії давно є готовність нанести такий удар, який відбувся 26 серпня. Тому треба дбати про власну безпеку. Особливо, коли здіймаються Ту-95 або носії "Кинджалів", — припускає експерт.

На думку Світана, все ж таки є і вірогідність того, що Путін буде утримуватись від ударів по інфраструктурним об’єктам найближчим часом, тому що до кінця січня переможець виборів в США Дональд Трамп буде приймати рішення.

"Путін побоюється його гніва, тому просто так нічого робити не буде, якщо це не буде пов’язано з якимось тиском або відповіддю", — висловлює свою думку аналітик.

Та додає: "Але, якщо Путін прийме рішення нанести масований удар по Україні, то окупанти можуть використати біля 250 повітряних засобів ураження. Можуть використати біля 150 "Шахедів" та близько 100 ракет різного типу. Крилатих та балістичних. Ракет у них достатньо, але носіїв — ні".

Десяток Шахедів по Одесі! Ворог накрив Україну дронами

Раніше повідомлялось про те, що Трамп зробив нову заяву про закінчення війни в Україні.

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