Російська техніка розсипається: військовий експерт розповів про "трудову повинність" в РФ

А тому в РФ уже ухвалили так званий закон про "трудову повинність", змушуючи держпідприємства та бізнес ремонтувати російську техніку.

Про це в інтерв'ю ведучій Наталії Мосейчук розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Бойовий потенціал російської армії знижується. Їм вже не надходять танки Т-90, САУ надходить все менше і менше. Вони вже везуть сюди Т-20, "Мста-Б", "Гіацинт" а це - причіпні гармати. А причіпна гармата - це час та проблеми у її транспортуванні, бо вона важить по 8 тонн і не кожен тягач їх зможе переміщати. Артилерія стає маломаневреною. От росіяни зараз відмовляються від бронетранспортерів, бо БТР-80 та БТР-82 - дизельні однодвигунові бронетранспортери закінчуються. А на БТРи радянських часів вони не хочуть сідати. А тому вони пересідають на МТ-ЛБ, як у Другу чеченську війну. Але у неї є тільки протикульова броня, а з озброєння - лише один кулемет. МТ-ЛБ ще називають "мотолига", - пояснив Жданов.

Військовий експерт додав, що через брак техніки Росія починає ремонтувати озброєння радянського зразка, яке здебільшого вже розікрали.

"У Росії техніка, яка перебувала на довгостроковому зберіганні, розкрадена. Росіяни зіткнулись із проблемами, які полягають у технічному стані цієї техніки. Відновити її на місці неможливо, треба робити "капітальний ремонт". Тоді росіяни почали намагатися витягувати техніку так званих "третіх батальйонів" - це техніка в очікуванні ремонту. І вони думали, що їм вдасться цю техніку швидко відновити, а виявилось, що вона теж розграбована. А тому з'явився закон, як я його називаю "про трудову повинність". Вони змусили держпідприємства та бізнес працювати на підвищення обороноздатності РФ. Я дуже хочу побачити, як приватний бізнес за власний кошт ремонтуватиме цю техніку. І питання, а де вони братимуть запчастини", - сказав Жданов.

Нагадаємо, голова МЗС країни-окупантки Сергій Лавров побідкався на відсутність прогресу в мирних переговорах з Україною. Він заявив, що нібито українська делегація у березні в Білорусі подала свій варіант бачення миру і РФ "підтримала цей папірець".

Читайте також: