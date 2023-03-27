Російська ядерна зброя може опинитися не лише в Білорусі: експерт назвав інші держави-сателіти Путіна

Експерт не виключає, що Путін може розмістити ядерну зброю не лише у Білорусі, але й в інших державах-сателітах, наприклад Сирії.

РФ нібито збирається передати Білорусі ядерну зброю. Україна водночас, зрозуміло, що б’є на сполох, вимагає зібрати Радбез ООН і дати якийсь сигнал Лукашенку.

Що означають слова двох диктаторів – Путіна і Лукашенка – і що вони загалом задумали, розповів у ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

За його словами, розмови про розміщення ядерної зброї на території Білорусі тривають досить давно. Наприклад, в жовтні 2022 року саме в стінах ООН представник російської делегації Костянтин Воронцов заявляв про те, що Росія має намір передати Білорусі та розміщувати на її території "Іскандер-М". А ці ракети можуть використовувати бойову ядерну частину.

"Також він говорив про те, що Росія готова вдосконалити штурмовики СУ–25, щоб вони мали можливість нести бомбове навантаження з ядерною складовою. Цікаво, чому саме зараз відбулась каталізація уваги. Це проблематика вже не першого дня", – зазначив експерт.

Коваленко наголосив, що Росія є саме тією країною, яка може значно змінити ситуацію цілком у світі з розповсюдженням ядерної зброї.

"Вона постійно каже про те, що це розповсюдження ядерної зброї, треба приймати якісь закони, щоб нівелювати ці можливості і так далі. Путін навіть заявляв, що взагалі треба позбутися ядерної зброї. Тобто те, що каже Путін, 100-відсоткова брехня. Він постійно маніпулює, ретранслює фейки, отже говорити про те, що він якогось намагався нівелювати ядерну загрозу в минулому, це була гра в той час з його боку. Зараз ми бачимо зовсім іншу ситуацію", – каже аналітик.

Російська ядерна зброя може опинитися не лише в Білорусі

Експерт не виключає, що Путін може розмістити ядерну зброю не лише у Білорусі, але й в інших державах-сателітах.

"Що буде, якщо, наприклад, такий персонаж як Башар Асад також звернеться до Росії з проханням розмістити на території Сирійської Арабської Республіки ядерну зброю. Володимир Путін, військовий злочинець, який знаходиться в розшуку МКС, точно не відмовить. Ось у чому вся небезпека. Реагувати треба було у жовтні 2022 року, щоб обмежувати Росію у цих можливостях, а також якось мінімізувати загрозу від розповсюдження цієї зброї по іншим країнам, – говорить Коваленко.

В цьому році ядерна зброя до Лукашенка може ще не потрапити

Експерт не впевнений, що 2023 рік стане роком, коли росіяни зможуть розміщувати ці бойові частини на території Білорусі, але у 2024 може бути така можливість.

"Але зараз ми спостерігаємо зовсім іншу ситуацію — Республіка Білорусь може стати тією країною, на території якої Росія буде розміщувати свою ядерну зброю. Теоретично є такі можливості. Треба провести відповідне відновлення інфраструктури для розміщення ядерної зброї. До того ж, це досить складний процес — повинно відбуватися збереження, охорона цього об’єкту. Тобто це займає багато часу, навіть якщо є стара інфраструктура ще з часів Радянського Союзу, але в Білорусі вона не в найкращому стані. Отже на сьогодні міжнародне суспільство повинно вже займатися питанням щодо того, що Росія є каталізатором розповсюдження ядерної зброї по всьому світу", – каже Коваленко.

Путін підставив Сі Цзіньпіна

Олександр Коваленко зауважує, що Путін в якомусь сенсі підставив Сі Цзіньпіна своїми заявами про ядерну зброю.

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"Ядерний клуб повинен про це також думати, тому що, наприклад Сі Цзіньпін, з яким Путін розмовляв напередодні із яким вони підіймали питання ядерної зброї, а Китай завжди займав позицію нерозповсюдження ядерної зброї та неприпустимість погроз в ядерній риториці, зараз виявляється, що Путін в якомусь сенсі підставив Сі Цзіньпіна. Вони говорили про ті речі, яких Росія ніяк не дотримується. Отже все, що було сказано, це виключно блеф. Сі Цзіньпіну це, мені здається, не сподобається. Відносини Пекіна та Москви не погіршаться, тому що для Китая зараз важлива саме васалізація Росії. А вони це запам’ятають. Китайці дипломатично діють зовсім по-іншому. Зараз вони будуть діяти так, як вони собі запланували, будуть підвищувати саме васалізацію Росії політично, економічно, технологічно, ресурсно, цілком та повністю будуть її поглинати. А такі заяви можуть лише прискорити цей процес васалізації", — підсумував експерт.