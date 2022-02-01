Російська загроза, боротьба з олігархами та фінансова допомога: головні заяви Джонсона та Зеленського

Під час робочого візиту прем’єр-міністр Джонсон підтвердив повну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

До Києва надвечір вівторка, 1 лютого, з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на тлі зростання російської агресії проти України. Голова держави Володимир Зеленський прийняв британського прем'єра у Маріїнському палаці у Києві.

ТСН.ua зібрав головні тези за результатами переговорів українського лідера та очільника уряду Британії.

Фінансова допомога на розбудову флоту та енергетичні проєкти

Український президент Володимир Зеленський запевнив, що за підсумками перемовин з Борисом Джонсоном Велика Британія виділить 1,7 мільярда фунтів стерлінгів на розбудову українського флоту та майже 2 мільярди фунтів стерлінгів на спільні енергетичні та інфраструктурні проєкти.

"Цінуємо сприяння та практичну допомогу з боку Великої Британії. Це - 1,7 мільярдів фунтів стерлінгів для військово-морського флоту України, побудова сучасних українських військово-морських баз, пакет безпекової допомоги та озброєння. Крім цього, ми домовилися про спільні дії задля забезпечення миру, безпеки, стабільності в Чорноморському регіоні та активізацію взаємодії в сфері кіберзахисту та кібербезпеки", - сказав Зеленський.

Візит Бориса Джонсона: прем'єр-міністра Великої Британії приймуть у Софії Київській

Російська загроза вторгнення

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час офіційного візиту до Києва повідомив, що Росія розмістила понад 100 тис. військових біля українських кордонів і потенційно може розмістити в Білорусі ще 30 тис. "Подальше вторгнення Росії на територію України означає політичну, гуманітарну та військову катастрофу як для Росії, так і для світу", - попередив Джонсон.

Борис Джонсон заявив, що Велика Британія не перебільшує загрозу вторгнення Росії до України, посилаючись на розвідувальні дані. Також він підкреслив, що агресія Російської Федерації несе небезпеку не лише для України, а й для усієї Європи.

Про те, що ймовірність вторгнення існує, заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, про повне відведення російських військ від кордону з Україною наразі не йдеться. Він зауважив, що поблизу українського кордону відбувається переміщення військової техніки, тому про наслідки цього говорити поки зарано.

Деокупація Криму

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запевнив Володимира Зеленського у готовності до подальшої взаємодії, зокрема, у рамках Кримської платформи, з метою деокупації нашого півострова і повернення усіх українських територій. За словами Володимира Зеленського, під час розмови було обговорено комплекс заходів щодо стримування РФ.

“Моя думка відома - і слово "стримування" доводить її логічність. Будь-які заходи дієві до, а не після. Профілактика краще, ніж реанімація”, - сказав з цього приводу Зеленський.

Виконання "Мінських угод"

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна виконує "Мінські домовленості". "Я вже не пам'ятаю, хто підписав "Мінські угоди", але точно знаю, хто повинен їх виконувати. Ми - відповідальна країна та несемо відповідальність за будь-які папери, документи чи закони. Ми відповідально ставимось до тих чи інших домовленостей", - заявив голова держави.

Санкції проти російських олігархів

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про підготовку спільно з іншими країнами пакету санкцій та інших заходів, які мають на меті стримати російську агресію щодо України. За словами Джонсона, санкції проти Росії будуть активовані тієї самої хвилини, щойно “нога російського солдата наважиться перетнути український кордон і ступити на українську територію”.

Володимир Зеленський вважає, що потрібно зараз запроваджувати санкцій проти російських олігархів, які мають статки у Лондоні. Голова держави зазначив, що в Україні також борються з олігархами та їхнім впливом на державу.

"Щодо "брудних" грошей російських олігархів у Лондоні, то нам би зі своїми олігархами розібратись. У них також є гроші у деяких містах. Я думаю, що якщо Лондон буде серйозно розбиратись з цими питаннями, ми обов'язково підтримаємо це, тому що ми самі ставимось до питання деолігархізації дуже уважно. Ми вже проголосували у Верховній Раді перший закон щодо деолігархізації. Це тільки початок такої дуже складної реформи", - сказав Зеленський.

Головні завдання нового союзу України, Польщі та Британії

Президент України Володимир Зеленський вважає, що новий формат співпраці між Україною, Польщею та Великою Британією - це "хороший майданчик щодо питань безпеки і торгівлі". За його словами, більш детально щодо роботи нового політичного формату Україна-Польща-Велика Британія повідомлять після того, як лідери тристороннього союзу більше напрацюють.

"Я вважаю, що це дуже непоганий майданчик щодо питань безпеки і торгівлі на рівні міністрів закордонних справ. Ми вже почали роботу", - сказав голова держави.

Візит Джонсона: як минула зустріч прем'єр-міністра Великої Британії і президента України

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.