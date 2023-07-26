Російське смертельне залізо: як сапери розміновують Україну - ексклюзивний репортаж ТСН із фронту

Метр за метром вони очищають українську землю і роблять її знову придатною для проживання.

Сапери на деокупованих територіях Херсонщини щодня знаходять і ліквідовують російське смертельне залізо. Його по собІ окупанти лишили так багато, що навіть невеликі села доводиться розміновувати понад півроку.

Подробиці надав кореспондент ТСН Антон Коцуконь.

"Це Посад-Покровське, межа Миколаївської і Херсонської областей. Рік тому тут проходила лінія фронту. З усіх калібрів росіяни просто під фундамент нищили селище", - розповідає Антон.

Він вщяв коментар у місцевого жителя щодо смертельного заліза ворога.

"Що вони сюда тільки кидали ето сам Бог знає, тут страшиліще, фугасні, зажигатєльні, фосфорні. Майже сто відсотків будівель пошкоджені, або зруйновані. А земля рясно всипана тим, що не розірвалось", - розповідає Валерій Григор’єв.

Місцеві стараються оминати нерозвідані стежки чи чагарники, каже кореспондент ТСН.

Сапери на деокупованих територіях Херсонщини Фото: ТСН

Вже понад 50% села розмінували.

"Честь і хвала їм, і главне шо - здоров’'я, жизнь і всєх благ", - кажуть місцеві жителі.

Слова адресовані ось цим хлопцям. В селі працюють одразу кілька груп вибухотехніків. Ця - з Франківщини.

"На Київщині, на Харківщині були, Миколаївщина і тепер тут, на Херсонщині", - каже начальник групи піротехнічних робіт Олег Менюк.

Сапери на деокупованих територіях Херсонщини Фото: ТСН

В кожній області є своя специфіка, каже командир групи. Тут, на півдні, до прикладу, дуже надокучає палюче сонце. Ось так - в повній амуніції походити день по полях - справа надзвичайно виснажлива.

Нерозірваних "касеток", зброї небезпечної і непередбачуваної, в Посаді нині знаходять найбільше.

Такого добра окупанти насіяли тут стільки, що знищувати доводиться просто в промислових масштабах.

Серйозно гальмують роботу саперів незліченні скалки.

Металошукач на них реагує так само, як і на нерозірваний снаряд, тому кожного разу треба зупинятись і прощупувати.

Розмінування села триває понад півроку, та ще й досі в ньому багато небезпечних місць.

Росіяни настільки щільно закидали Посад-Покровське своїх вибухонебезпечним залізом, що навіть той факт, що нині можна безпечно ходити навіть грунтовими дорогами - це вже величезний результат колосальної роботи українських саперів, але досі тут їм роботи ой як вистачає.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що Київська область все ще не розмінована, і там працюють вибухотехніки МВС.

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