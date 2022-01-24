Російське вторгнення: відповіді на головні запитання українців про ймовірні загрози

На тлі загострення безпекової ситуації в деяких іноземних представництвах оголосили про плани евакуації членів сімей дипломатів та допоміжного персоналу.

Загострення безпекової ситуації на кордонах України та Росії, на яку вже реагують в деяких іноземних дипломатичних представництвах, складаючи плани про евакуацію, викликає чимало запитань, які задають собі українці, щоб зрозуміти, що насправді відбувається і до чого слід бути готовими.

ТСН.ua зібрав інформацію з приводу того, що найбільше хвилює громадян України перед можливою російською агресією.

Чи можливе вторгнення?

Про загрозу російського вторгнення в Україну в будь-який момент заявила ще 18 січня під час брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі.

"Зараз ми перебуваємо на етапі, коли Росія в будь-який момент може почати атаку на Україну", - заявила вона, наголосивши, що ситуація є "дуже небезпечною".

Натомість президент Туреччини Реджеп Ердоган назвав вторгнення Російської Федерації до України нереалістичним.

"Я не вважаю реалістичним сценарій вторгнення Росії в Україну... Крім того, щоб Росія пішла на цей крок, їй необхідно проаналізувати ситуацію в усьому світі і свою власну ситуацію", - сказав він, наголосивши на необхідності продовжувати переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Також читайте Кожен другий українець вважає загрозу вторгнення Росії реальною

Командувач ООС Олександр Павлюк в інтерв'ю The Times висловив думку, що Російська Федерація може почати широкомасштабне вторгнення до України після завершення зимових Олімпійський ігор - 20 лютого.

"Серед різних сценаріїв - 20 лютого - відзначається як потенційна дата початку вторгнення. Саме тоді закінчуються зимові Олімпійські ігри в Пекіні, і 69-річний президент Путін, який прагне залишитися в хороших відносинах з Китаєм, не бажає заплямувати цю подію", - сказав Павлюк.

Окрім того, саме 20 лютого завершуються спільні російсько-білоруські навчання на кордоні України.

Скільки російських військ на кордонах України?

Американські ЗМІ опублікували карту, на якій показали розташування військ Росії вздовж кордону з Україною. Карту складено на основі даних від українських та західних чиновників, а також незалежних військових аналітиків та супутникових знімків.

За даними The New York Times, російські війська оточують Україну з трьох сторін загрожують ескалацією конфлікту з Україною та потенційно можуть відкрити новий фронт.

На опублікованій карті вказано 10 основних скупчень російських військ у межах близької досяжності до українського кордону. Майже всі вони, за даними видання, включають артилерію, важку техніку та танки.

Дві групи військ розташовані біля кордону з Білоруссю, поряд із містами Єльня (Смоленська область) та Клинці (Брянська область). Ще три групи розташувалися неподалік від російського Воронежа. Ці війська можуть безпосередньо загрожувати Києву у разі проведення воєнної операції.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що за 200 км від російсько-українського кордону перебуває 122 тис. військових РФ, а за 400 км - ще 143,5 тис. військових. Ситуацію біля кордону він назвав неспокійною.

Чому евакуюють дипломатів?

На тлі загострення безпекової ситуації в деяких іноземних представництвах оголосили про плани евакуації членів сімей дипломатів та допоміжного персоналу.

23 січня 2022 року Державний департамент США ухвалив рішення дозволити виїзд державних службовців США з дипломатичної місії в Україні, як особливу пересторогу через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни та підриву безпеки.

Також читайте Угорщина не евакуюватиме своїх дипломатів, бо не вірить у вторгнення Росії до Києва

У МЗС України назвали такий крок "проявом надмірної перестороги" і закликали "тверезо оцінювати ризики".

Раніше спікерка Білого дому пояснила, що уряд США завжди розробляє плани евакуації американських громадян з будь-якої країни, коли там виникають загрози безпеці.

З таких же міркувань про відкликання частини співробітників свого посольства в Україні та членів їхніх родин заявили у Німеччині, Великій Британії, Австралії. У британському зовнішньополітичному відомстві додали, що в Україні "не можна виключати терористичні атаки".

Яку допомогу обіцяють США?

Під час наради, яку минулими вихідними проводив президент США Джо Байден у резиденції в Кемп-Девіді, міністр оборони Ллойд Остін повідомив, які існують варіанти відповіді на можливе вторгнення РФ до України.

Очільник Пентагону назвав такі ймовірні дії у разі російського вторгнення як польоти бомбардувальників над регіоном, заходи кораблів у Чорне море та переміщення військ та деякого обладнання з інших частин Європи до Польщі, Румунії та інших сусідніх з Україною країн.

Також читайте Загроза вторгнення РФ до України: країни допомагають із озброєнням і евакуюють родини дипломатів

Адміністрація США підготувала додатковий пакет військової допомоги Україні та обговорює з союзниками по НАТО питання щодо постачання Києву переносного зенітного ракетного комплексу "Стінгер".

Сполучені Штати Америки не виключають також військової участі у конфлікті навколо України через російську агресію.

Як реагують у Кремлі?

Москва не має наміру обговорювати з НАТО або США питання переміщення військ по території Росії, а вимоги "повернути їх до казарм" розглядатися не будуть. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

"Вже звучить не тільки про те, щоб відвести військові частини від кордону з Україною, як вони висловлюються, а про те, щоб ці війська пішли до казарми, Шерман саме так говорила, в тому числі публічно на пресконференції. Я не думаю, що є необхідність пояснювати абсолютну неприйнятність такого роду вимог і, звичайно ж, ми їх навіть не будемо обговорювати", - сказав Лавров.

Також читайте Вторгнення Росії: Румунія готується до прийому біженців з України

Раніше голова Ради Федерації російських Федеральних зборів Валентина Матвієнко заявила, що "Росія не планувала нападати на Україну". Водночас, за її словами, "НАТО активно освоює територію України, що викликає занепокоєння".

"За Конституцією України заборонено розміщення іноземних військових баз. Називається це по-іншому, але насправді йде активне військове освоєння території України, з якою у Росії найдовший кордон", – заявила Матвієнко, додавши, що Кремль "має план дій для захисту своїх кордонів на випадок будь-якого розвитку ситуації в Україні".

Що каже президент?

Президент Володимир Зеленський вважає, що через можливе вторгнення РФ до України програє вся світова спільнота. Він попередив Європу, що це буде потужна війна, в якій буде втрачено багато життів.

"Якщо нам доведеться захищатися від однієї з найпотужніших армій світу, то це буде війна. І це буде дуже потужна війна, і всі програють. Сотні тисяч життів будуть втрачені. Україна постраждає, постраждає Росія, європейські країни, сусідні з Україною країни постраждають; а на тих, хто розташовується далі, вплине міграційна криза", – зазначив Володимир Зеленський в інтерв’ю американському виданню The Washington Post.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що в разі вторгнення Росія може окупувати Харків. І це буде "початком широкомасштабного вторгнення".

На тлі загострення безпекової ситуації на кордонах України та Росії у понеділок, 24 січня, президент України Володимир Зеленський скликав термінове засідання Ради національної безпеки та оборони.

Чи готова Україна захищатися?

На випадок повномасштабного вторгнення Росії в Україні ухвалили таємний документ — план оборони, в якому вперше детально прописані дії кожної інституції чи структури.

"В плані оборони прописані детальні дії кожної інституції, кожної структури. Більше того, цим планом оборони охоплено більше державних інституцій, які будуть залучені в разі небезпеки. Якщо раніше це були Генштаб, Збройні Сили — органи, які відносяться до сектору нацбезпеки й оборони, то в цьому плані оборони будуть залучені центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, інші інституції, які є в нашій державі. Тому, якщо не дай Боже буде війна, це буде справою всіх", — сказав Данілов.

Нагадаємо, в Офісі президента України припускають, що евакуація членів сімей та частини співробітників посольства США в Києві викликана не так зростанням загрози вторгнення Росії, як внутрішньополітичною ситуацією в США.

Читайте також: