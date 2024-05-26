Російські атаки за допомогою безпілотників: воїни ЗСУ розповіли, як "полюють" на дрони окупантів

Окупанти посилили штурми на Бахмутському напрямку. Основний удар ворога припадає на селища Кліщіївка та Іванівське і так росіяни намагаються прокласти собі шлях до Часового Яру. З неба, безпілотниками, окупанти постійно розвідують наші позицій і це додає чимало клопоту нашим бійцям.

Один день полювання за російськими дронами - у матеріалі кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Зрання солдати готуються до виїзду і дуже квапляться дістатись позиції раніше, ніж зійде сонце і підсвітить шлях. Бійці паркуються і одразу маскують машину свіжозрізаним гіллячам. Адже, кажуть за такої ясної погоди, ворожі дрони-камікадзе постійно полюють за нашими зенітками. Вони розгортають установку і беруться за біноклі. Тепер треба слухати небо і вдивлятись в височінь.

Військовий ЗСУ

"Я спостерігаю за повітряним просто о у пошуках ворожих БПЛА. Потім роблю доповідь і навідник буде відпрацьовувати", - каже "Михайлович", військовослужбовець 93 бригаді "Холодний Яр".

Навідник Максим, який і командує екіпажем, показує нам укриття, де ховатись у разі обстрілу. За два роки на війні він встиг побути солдатом в окопах і після поранення прикриває над своїми побратимами небо. Каже, у 22-му на війну приїхав аж із Чехії.

За останні дні екіпаж Максима збив російський "Орлан", який вишукує наші гармати і кілька ударних дронів, типу "Ланцет". Вони неабиякої біди роблять нашим армійціям на фронті. Щоб не потрапити під їхній обстріл, військовим доводиться переїжджати.

У військових є онлайн-мапа, на якій можна роздивитись, скільки російських дронів є у повітрі.

Про те що в небі "Орлан" вже сповістили всі сусідні позиції і армійці, аби себе не викрити йдуть укриття. Проте екіпаж Максима залишається. Його полювання тільки починається.

Військовий ЗСУ

З перших пострілів дістати розвідувальне око росіян не вдається. Проте згодом все виходить.

"Поки зенітники забезпечують чисте небо над нашою артилерією, вона прикриває в окопах нашу піхоту. А та в свою чергу, відбиває штурми ворожих солдатів на суходолі. Кожен підрозділ на лінії фронту працює, як єдиний механізм. Аби не було у ньому збоїв зенітники одразу перезаряджають свою установку - вона завжди має бути готова прикрити своїх", - зауважує Юлія Кирієнко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: На Бахмутському напрямку гаряче! Ексклюзивний репортаж ТСН з гарячої точки!

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