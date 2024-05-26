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Російські атаки за допомогою безпілотників: воїни ЗСУ розповіли, як "полюють" на дрони окупантів

Російські атаки за допомогою безпілотників: воїни ЗСУ розповіли, як "полюють" на дрони окупантів

Техніка ЗСУ на Бахмутському напрямку

Українські захисники намагаються знищити ворожі дрони.

Окупанти посилили штурми на Бахмутському напрямку. Основний удар ворога припадає на селища Кліщіївка та Іванівське і так росіяни намагаються прокласти собі шлях до Часового Яру. З неба, безпілотниками, окупанти постійно розвідують наші позицій і це додає чимало клопоту нашим бійцям.

Один день полювання за російськими дронами - у матеріалі кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Зрання солдати готуються до виїзду і дуже квапляться дістатись позиції раніше, ніж зійде сонце і підсвітить шлях. Бійці паркуються і одразу маскують машину свіжозрізаним гіллячам. Адже, кажуть за такої ясної погоди, ворожі дрони-камікадзе постійно полюють за нашими зенітками. Вони розгортають установку і беруться за біноклі. Тепер треба слухати небо і вдивлятись в височінь.

Військовий ЗСУ / ©
Військовий ЗСУ

"Я спостерігаю за повітряним просто о у пошуках ворожих БПЛА. Потім роблю доповідь і навідник буде відпрацьовувати", - каже "Михайлович", військовослужбовець 93 бригаді "Холодний Яр". 

Навідник Максим, який і командує екіпажем, показує нам укриття, де ховатись у разі обстрілу. За два роки на війні він встиг побути солдатом в окопах і після поранення прикриває над своїми побратимами небо. Каже, у 22-му на війну приїхав аж із Чехії.

За останні дні екіпаж Максима збив російський "Орлан", який вишукує наші гармати і кілька ударних дронів, типу "Ланцет". Вони неабиякої біди роблять нашим армійціям на фронті. Щоб не потрапити під їхній обстріл, військовим доводиться переїжджати. 

У військових є онлайн-мапа, на якій можна роздивитись, скільки російських дронів є у повітрі. 

Про те що в небі "Орлан" вже сповістили всі сусідні позиції і армійці, аби себе не викрити йдуть укриття. Проте екіпаж Максима залишається. Його полювання тільки починається. 

Військовий ЗСУ / ©
Військовий ЗСУ

З перших пострілів дістати розвідувальне око росіян не вдається. Проте згодом все виходить. 

"Поки зенітники забезпечують чисте небо над нашою артилерією, вона прикриває в окопах нашу піхоту. А та в свою чергу, відбиває штурми ворожих солдатів на суходолі. Кожен підрозділ на лінії фронту працює, як єдиний механізм. Аби не було у ньому збоїв зенітники одразу перезаряджають свою установку - вона завжди має бути готова прикрити своїх", - зауважує Юлія Кирієнко. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: На Бахмутському напрямку гаряче! Ексклюзивний репортаж ТСН з гарячої точки!

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