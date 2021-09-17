Російська дипломатія обурилась, що їм можуть закрити доступ до штабу ООН через вакцинацію "Спутником"

Російська дипломатія обурилась, що їм можуть закрити доступ до штабу ООН через вакцинацію "Спутником"

Мер Нью-Йорка пожартував, що усе, чого не хочуть росіяни - вже добре.

Дипломатичний коронаскандал: росіяни здійняли галас через нові інструкції в штаб-квартирі ООН, які вимагають, аби кожен член делегації був вакцинований. А російський «Спутнік» там досі не визнають.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Наступного тижня до Нью-Йорка на генеральну асамблею з’їжджаються лідери з усього світу, тож це - вимога міста, аби не допустити нової хвилі зараження.

У відповідь на розлюченого листа російського постпреда Небензі, який заявив, що на території штаб-квартири ООН не повинні працювати американські закони - мер Нью-Йорка пожартував: усе, чого не хочуть росіяни - вже добре. А якщо вони бажають щепитися притомною вакциною, то в місті відкрити десятки пунктів щеплення.

«Скажу просто: якщо російський посол проти чогось - я точно за це. Не можу дібрати слів для Володимира Путіна і всього іншого, що суне з Росії, але вони вже стільки разів знецінили себе, зокрема коли намагалися шкодити нашим виборам. Що ж, якщо у них недостатньо хороша вакцина - хай вакцинуються іншою", - зазначив мер.

Новини світу: обов'язкова вакцинація - росіяни здійняли галас через нові інструкції у штаб-квартирі ООН

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