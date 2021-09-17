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Російська дипломатія обурилась, що їм можуть закрити доступ до штабу ООН через вакцинацію "Спутником"

Російська дипломатія обурилась, що їм можуть закрити доступ до штабу ООН через вакцинацію "Спутником"

Associated Press

Мер Нью-Йорка пожартував, що усе, чого не хочуть росіяни - вже добре.

Дипломатичний коронаскандал: росіяни здійняли галас через нові інструкції в штаб-квартирі ООН, які вимагають, аби кожен член делегації був вакцинований. А російський «Спутнік» там досі не визнають.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Наступного тижня до Нью-Йорка на генеральну асамблею з’їжджаються лідери з усього світу, тож це - вимога міста, аби не допустити нової хвилі зараження.

У відповідь на розлюченого листа російського постпреда Небензі, який заявив, що на території штаб-квартири ООН не повинні працювати американські закони - мер Нью-Йорка пожартував: усе, чого не хочуть росіяни - вже добре. А якщо вони бажають щепитися притомною вакциною, то в місті відкрити десятки пунктів щеплення.

«Скажу просто: якщо російський посол проти чогось - я точно за це. Не можу дібрати слів для Володимира Путіна і всього іншого, що суне з Росії, але вони вже стільки разів знецінили себе, зокрема коли намагалися шкодити нашим виборам. Що ж, якщо у них недостатньо хороша вакцина - хай вакцинуються іншою", - зазначив мер. 

Новини світу: обов'язкова вакцинація - росіяни здійняли галас через нові інструкції у штаб-квартирі ООН

Новини світу: обов'язкова вакцинація - росіяни здійняли галас через нові інструкції у штаб-квартирі ООН
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