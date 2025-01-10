Російські дрони пошкодили унікальний старовинний маєток у Києві

Ворожі дрони пошкодили в Києві 13 пам'яток архітектури. Чотири з них зазнали значних руйнувань, повідомляють у департаменті культурної спадщини міста. Старовинний маєток Спілки письменників у Києві підраховує збитки після російської атаки 1 січня.

Будинок Лібермана — унікальна пам'ятка архітектури 18 століття. Пережив дві світові війни, а нині зазнав пошкоджень від ворожої атаки дронами. Щоб зібрати гроші на відбудову, сюди стали водити благодійні екскурсії. На першу таку вирушила кореспондентка ТСН Світлана Березівська.

Пошкоджені російськими снарядами унікальні дерев'яні двері та стіни, яким майже півтора століття. Унікальна історична будівля, відома в Києві як маєток Лібермана, в якій сьогодні розташована спілка письменників України, підраховує збитки після останньої ворожої атаки.

Російські дрони пошкодили старовинний маєток у Києві / Скриншот із відео ТСН

Історія цього маєтку в елітному середмісті, відомому як київські Липки, починається 1879 року. Коли власником будівлі став купець і цукрозаводчик Симха Лібермана, він наказав перебудувати її у стилі неоренесансу.

“До речі, в будівлі збереглися столярка, віконні ручки, все збереглося ще від власника, тобто від кінця 19 століття. Дві війни пройшли. Перша світова, друга світова”, — розповідає екскурсоводка Наталія Пирогова.

Під час російської атаки 1 січня вціліло одне-єдине вікно з 83-х. У тріщинах — віконні рами, з яких дме вітер і заливає дощ. Наталія Пирогова проводить тут екскурсії багато років. Нинішня особлива.

“Це у нас екскурсія благодійна для того, щоб підтримати Національну спілку письменників України після такої жахливої події. Дуже боляче, бо я прийшла сюди другого числа, і разом з донькою ми прибирали тут скло і у мене душа болить, тому що я страшенно любила розповідати про цей будинок усім гостям”, — каже екскурсоводка Наталія Пирогова.

На першій екскурсії в пошкодженому маєтку людей небагато. Прийшли ті, хто хоче підтримати історичну спадщину. Киянка Лора тримає в руках старовинну ліпнину, яка обвалилася зі стіни.

Російські дрони пошкодили старовинний маєток у Києві / Скриншот із відео ТСН

Тут уже понад 70 років розташована Спілка письменників України. В колишніх спальнях і буфетних облаштували приймальню, бухалтерію та зали для літературних вечорів.

Світлини ось цього кабінету облетіли соцмережі в перші години після російської атаки.

“Портрет Симоненка зберігся, а інші впали”, — розповідає екскурсоводка Наталія Пирогова.

І саме ця кімната знаменита своїми численними легендами. Екскурсоводка розповідає, що колись тут начебто була молільня з розсувною стелею, де родина Ліберманів святкувала єврейське свято Сукот.

“Розповідали, що стеля в цій кімнаті відкривалася, і правовірні іудеї могли тиждень жити в кімнаті під зоряним небом, як у шалаші”, — каже Наталія Пирогова.

Вибухова хвиля пошкодила цю міфологічну стелю. Уламки бамбукового орнаменту попадали на землю і так розвінчали легенду просто під час екскурсії.

“І тепер стає зрозумілим, що ніхто цю стелю не відкривав, бо далі що у нас? Горище. А за горищем що? Дах”, — розповідає екскурсоводка Наталія Пирогова.

Відвідувачі побачили також вибиті різьблені двері, вигнуті осколками столітні люстри та унікальні кахляні печі з позаминулого століття.

Ось такі пічки є екскурсійною родзинкою для відвідувачів маєтку Лібермана. І саме вони зазнали аварійних руйнувань під час останньої атаки.

Російські дрони пошкодили старовинний маєток у Києві / Скриншот із відео ТСН

Всього таких груб у маєтку 17. Кожна — як витвір мистецва: прикрашені головами міфологічних істот і гербами. Вибухова хвиля пошкодила три з них.

Спілка письменників звернулася до офісу ЮНЕСКО і чекає на експертний підрахунок збитків. Проте вже відомо, що лише на скло для вікон потрібно 200 тисяч гривень. Ошелешені масштабами руйнувань письменники відкрили благодійний рахунок на відновлення. Вже назбирали 67 тисяч гривень.

Наступна благодійна екскурсія в обстріляному росіянами маєтку Лібермана вже наступного тижня.

“Приходьте. Це перлини, це скарби Європи, і вони в нас у Києві, і ми можемо їх підтримати зараз”, — каже екскурсоводка Наталія Пирогова.

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