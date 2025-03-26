Російські дрони тероризують жителів Запорізької області: як окупанти "полюють" на цивільних

Російські окупанти "полюють" на цивільних та знищують енергетичну інфраструктуру на Запоріжжі.

Жителі трьох сіл Кушугумської громади, що на Запоріжжі,постійно потерпають від російських дронів. Окупанти гатять по енергетичній інфраструктурі та полюють на цивільних. Людей просять якнайменше виходити на вулиці. Але місцеві все одно садять городи під звуки вибухів.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Вилітають зненацька та дзижчать немов скажені оси – саме так описує напади російських дронів на селище Кушугум його жителька Олена.

Олена Ткаченко

"У нас дуже гучно, дуже небезпечно і те, що до нас стали долітати FPV-дрони. По вулицях ходить небезпечно, як хтось іде в магазин, то бігом. На роботу ходить теж страшно, але ходимо тримаємось", - каже жителька Кушугума Олена Ткаченко.

З потеплінням дачники та жителі Кушугумської громади все частіше пораються на городах. Хоч і визнають - це небезпечно. Пані Олена згадує, як одного дня їх із чоловіком мало не атакував російський FPV-дрон.

"Чуємо жужжить, чоловік кричить - дрон. Я звичайно бистренько побігла в будинок, чоловік заховався за великою деревиною, він повисів, повисів, а потім різко полетів назад, я так думаю десь заплутався в дротах", - каже Олена Ткаченко.

А от пані Ірина на двір виходить тільки з собакою. Каже, він перший чує як підлітає дрон.

"Він підходить, починає плакати, ми ідемо, бо знаємо, що це щось буде. Закриваємось, собака наш кидається, страшне, що получається - літають і вдень і вночі", - каже Ірина.

Собака перший чує, як летять дрони

Та головна ціль російських терористів – критична інфраструктура громади. Нещодавно рій ворожих дронів атакував енергооб'єкт і майже тиждень люди сиділи без світла. У "пунктах незламності" ніде було яблуку впасти.

Енергетики працювали у вкрай небезпечних умовах, бо росіяни здійснювали повторні нальоти.

У трьох прифронтових селах Кушугумської ОТГ наразі мешкає 12 тисяч людей. Поки в громаді не оголошено примусову евакуацію дітей, втім деякі батьки за можливості вивозять малечу до родичів.

У громаді просять людей обмежити час перебування на вулиці. Через безпекову ситуацію у селах заборонені масові заходи. Втім люди кажуть - весна прийшла, тож на зло ворогу все одно садитимуть городину.

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