Російські інтернет-боти поширюють брехню про українок, що "зваблюють" у Польщі чужих чоловіків

На Раді безпеки Організації Об‘єднаних Націй обговорили руйнівний вплив російської пропаганди та мови ненависті.

Російська дезінформація шукає нові способи поширювати ненависть і неправду. Це відбувається як у соцмережах через так званих “ботів”, так і на найвищому державному рівні. Методи російської пропаганди та способи протидії її руйнівному впливу обговорили на засіданні Радбезу ООН. Про те, які думки висловлювали учасники засідання, йдеться в сюжеті ТСН.

Російська державна пропаганда багато років використовує засоби масової інформації, поширюючи, скажімо, брехню про те, що в Україні при владі нацисти. Але брехню розповсюджують не лише російські ЗМІ.

На засіданні Ради безпеки ООН відомий журналіст і громадський діяч Джаред Коен нагадав про те, що російською пропагандою від так званих “ботів” і “тролів” просякнуті соціальні мережі. Наразі російські шкідники працюють над тим, щоб спотворювати громадську думку про українців у світі.

Наприклад, розповів Коен, у Польщі російські боти намагаються поширювати у соцмережах думку, нібито українки-біженки приїхали туди не тікаючи від війни, а щоб “забирати” у польок їхніх чоловіків. Тобто це абсолютно цинічні, але вигадливі негідники, які намагаються грати на базових людських почуттях.

Але що говорити про анонімних інтернет-ботів, якщо офіційні особи РФ, серед яких і особисто Путін, і його дублер на президентській посаді Медведєв, і міністр закордонних справ Лавров, як мовилося на засіданні Радбезу, абсолютно відкрито поширюють неправду і ненависть.

Постпред України в ООН Сергій Кислиця нагадав присутнім, що Путін договорився до того, що вже відверто порівнює себе із російським царем Петром І.

“Путін хоче більше територій, порівнюючи себе з російським царем 18 століття Петром. “Нам випала доля повертати”, – сказав він про нові незалежні країни, претендуючи на “базові цінності”, які “складають основу [російського] існування”. Хочу запитати: чи зупиниться режим, який проголошує своїми “основними цінностями” імперські амбіції трьохсотлітньої давності? Ототожнюючи себе з російським царем, Путін не лише ставить під сумнів свій психічний стан. Диктатор публічно говорить про свою рішучість діяти і поводитися, як правитель 18 століття. А ми читаємо йому проповіді з цитатами зі Статуту ООН? Серйозно?” - говорив він.

Розмірковуючи над тим, як боротися із вбивчою російською пропагандою, дипломати й експерти, на жаль, не знаходять інших методів, аніж ті, про які вже відомо. Це - освіта і розвиток критичного мислення серед населення, підтримка журналістів і вільних медіа, розвінчання неправди і поширення правди.

На засіданні Радбезу ООН також наголосили, що дезінформація - це також воєнний злочин. І нагадали, що пропагандистів на Нюрнберзькому трибуналі судили поруч із політиками та військовими.

Радбез ООН обговорив руйнівний вплив російської пропаганди

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