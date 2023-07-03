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Російські “Ланцети” стали для українських артилеристів найбільшою небезпекою поблизу Вугледара

Автор
Наталія Нагорна
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Російські “Ланцети” стали для українських артилеристів найбільшою небезпекою поблизу Вугледара

“Ланцет” – це камікадзе ворога, дешевий, простий,  летить на акумуляторах та несе на собі вибухівку. / Фото: Вікіпедія

Одну із САУ артилеристів пошкодив саме такий баражуючий безпілотник, але екіпаж врятувався.

Українські артилеристи кажуть, чи не найбільшу загрозу для них зараз становлять так звані баражуючі безпілотники типу “Ланцет”. Дешеві і прості у виконанні російські камікадзе примушують бійців постійно дивитися вгору, йдеться в ТСН

САУшка на ім’я Вікторія захована в одній з численних посадок під Вугледаром. Міцну гармату охрестив навідник на честь своєї дружини, самого ж  його всі поважно кличуть Федорович. За віком він тут найстарший.  За свою металеву Вікторію дуже переживає, каже, її весь час підстерігають небезпеки. “Найбільш небезпечні - це “Ланцети” і в них цих “Ланцетів” як у нас цвяхів”, - каже навідник. 

Їхню попередню САУ теж звали Вікторія, російські телеграм-канали виклали відео, на якому видно як у неї влітає ворожий “Ланцет” – це камікадзе ворога, дешевий, простий,  летить на акумуляторах та несе на собі вибухівку. Тоді ворожий боєприпас у небі розрахунок помітив заздалегідь. У бійців було декілька секунд, щоб урятуватися. “Цим пацанам звання героїв дати - вона горить, а вони полізли гасити, боєприпас горить, димить, а вони полізли гасити. Наводчик і заряджаючий, я пока командира відтягував, то вони вже загасили”, - розповідають побратими. 

“Ланцет” потрапив просто в башту, але бійці залишилися живі. Машина зараз на ремонті. Такі атаки на людей та техніку тут чекають постійно, але ховатися в лісі тут ніхто не може собі дозволити – треба прикривати піхоту у Вугледарі.

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Дата публікації
Перегляди
3654
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