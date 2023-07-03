Російські “Ланцети” стали для українських артилеристів найбільшою небезпекою поблизу Вугледара

Українські артилеристи кажуть, чи не найбільшу загрозу для них зараз становлять так звані баражуючі безпілотники типу “Ланцет”. Дешеві і прості у виконанні російські камікадзе примушують бійців постійно дивитися вгору, йдеться в ТСН.

САУшка на ім’я Вікторія захована в одній з численних посадок під Вугледаром. Міцну гармату охрестив навідник на честь своєї дружини, самого ж його всі поважно кличуть Федорович. За віком він тут найстарший. За свою металеву Вікторію дуже переживає, каже, її весь час підстерігають небезпеки. “Найбільш небезпечні - це “Ланцети” і в них цих “Ланцетів” як у нас цвяхів”, - каже навідник.

Також читайте До спротиву готують кожного українця: на Київщині проводять незвичний вишкіл

Їхню попередню САУ теж звали Вікторія, російські телеграм-канали виклали відео, на якому видно як у неї влітає ворожий “Ланцет” – це камікадзе ворога, дешевий, простий, летить на акумуляторах та несе на собі вибухівку. Тоді ворожий боєприпас у небі розрахунок помітив заздалегідь. У бійців було декілька секунд, щоб урятуватися. “Цим пацанам звання героїв дати - вона горить, а вони полізли гасити, боєприпас горить, димить, а вони полізли гасити. Наводчик і заряджаючий, я пока командира відтягував, то вони вже загасили”, - розповідають побратими.

“Ланцет” потрапив просто в башту, але бійці залишилися живі. Машина зараз на ремонті. Такі атаки на людей та техніку тут чекають постійно, але ховатися в лісі тут ніхто не може собі дозволити – треба прикривати піхоту у Вугледарі.

Читайте також:

Юний барабанщик, щоб зібрати для свого тренера на прилад нічного бачення, влаштовує концерти до кривавих мозолів

Одеські пляжі небезпечні: у воді чатує невидима інфекція, загрозу несе і пісок

На Харківщині зводять будинки із ящиків з-під російського БК: "матеріалів" більше, ніж достатньо