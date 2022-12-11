Російські лауряти задумались, чи заслужили: Україна отримала Нобеля із представниками РФ і Білорусі

Історичний «Нобель» для України, адже цю престижну нагороду громадяни України отримують уперше і не з фізики чи літератури, а саме Нобелівську премію миру.

Премія миру під час війни. Нобелівську відзнаку - одну з найвищих нагород у світі - вручили правозахисникам з України, Росії та Білорусі. Урочиста церемонія відбулася в норвезькій столиці напередодні. Зі сцени кожен лауреат говорив рідною мовою. Те, що премію розділили на три держави, на одну з яких де-факто напали дві інші - багато українців не зрозуміли, розповідає в ТСН кореспондентка “Радіо Свобода” Зоряна Степаненко.

Історичний «Нобель» для України, адже цю престижну нагороду громадяни України отримують уперше і не з фізики чи літератури, а саме Нобелівську премію миру. Символічно, що під час війни, яку міжнародна спільнота називає найкривавішою в Європі - від часів Другої світової.

Церемонія відбулася у міській ратуші в Осло, де традиційно й відзначають тих, чий внесок у справу миру - вважають гідним міжнародної відзнаки. Поруч із лауреатом з України були правозахисник із Росії й представниця білоруського опозиціонера. Одна на трьох премія миру, але вона - не країнам, які в стані війни, наголошували в Нобелівському комітеті, а тим, хто боровся за права й свободи громадян, попри всі виклики. І відстоював їх - кожен у себе вдома. “Світ потребує чудових людей і груп людей, які, роблячи особисті жертви, кидають виклик репресивній владі та протистоять агресії задля демократії, прав людини та миру”, - зазначає голова Нобелівського комітету Беріт Рейсс-Андерсен.

Церемонію пропускає один із трьох лауреатів, якому ні до Осло не дістатись, ні листа сюди не відправити не дозволяють. Замість Алеся Бєляцького тут його дружина. Упродовж кількох десятиліть допомагав політв’язням, а зараз у неволі сам. Свободу втратив, ставши на бік протестувальників після останніх президентських виборів у Білорусі. “Ця нагорода належить усім моїм друзям, що пройшли крізь побиття, тортури, арешти, в’язницю. Я знаю, яка Україна влаштувала б Росію й Путіна - залежна диктатура. Така ж, як нині Білорусь, де голос пригнобленого народу ігнорується та нехтується”, - зазначає дружина білоруського лауреата Нобелівської премії миру Наталія Пінчук від його імені.

Щоб Україна була іншою - демократичною й правовою - за це й виступав, зокрема, Центр громадянських свобод, цим і заслужив Нобелівську відзнаку. На такій церемонії українська взагалі звучить уперше. Рідною мовою Олександра Матвійчук нагадує світові, як він мовчав, коли Росія анексувала Крим і закликає бути рішучими зараз - змусити російського президента й інших причетних до злочинів в Україні, й не тільки, відповісти за скоєне. “Правосуддя не має чекати. Ми не знаємо, скільки у нас цього часу. І, оскільки це Нобелівська премія миру під час війни, то я дозволю собі звернутися до людей у різних країнах світу із закликом до солідарності. Ви не маєте бути українцями, щоб підтримати Україну. Достатньо бути просто людиною”, - заявив він.

Серед лауреатів і правозахисний центр із Росії, що досліджував злочини минулого - сталінські репресії, а нині - теперішнього. Однак в Україні рішення Нобелівського комітету розділити в цей час премію на таку компанію, багато хто не сприйняв. Російські правозахисники й самі задумуються. “Нас мучить питання: чи справді «Меморіал» заслужив на Нобелівську премію миру? Без зайвої скромності, ми дуже багато робили і чимало зробили, але хіба наша робота запобігла катастрофі 24 лютого? Жахливий вантаж, що впав на наші плечі цього дня, став не легшим, а важчим після звістки про присуджену нам премію”, - каже глава «Меморіалу» Ян Рачинський.

Усі три організації, що представляють готові об’єднати зусилля, щоб опиратися спільному, як звучало зі сцени, злу. Як витратять премію в понад мільйон доларів - у Центрі громадянських свобод іще думають.

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