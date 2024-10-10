Російські Міг-31К перебазувалися до Білорусі: Жданов пояснив, що відбувається

До Білорусі 10 жовтня прилетів другий Міг-31К. Російський винищувач, носій аеробалістичної ракети “Кинжал”, приземлився на аеродромі “Мачулищі”.

Про це повідомляє моніторингова група “Беларускі Гаюн”.

“За нашими даними, щойно другий винищувач МіГ-31К ВКС РФ приземлився на аеродромі “Мачулищі”. Нагадаємо, що вчора до Мачулищ вже прибув один МіГ-31К ВКС РФ”, — йдеться у повідомленні.

Востаннє ці літаки перебували там півтора року тому.

Військовий експерт Олега Жданов у коментарі ТСН.ua зазначив, що це однозначно російські винищувачі — у Білорусі немає на озброєнні Міг-31К та ракет “Кинжал”.

За його словами, такі перебазування літаків схожі на залякування українців.

“Справа в тому, що з повітряного простору Білорусі вони будуть підлітати до об'єктів на території України буквально за лічені хвилини. Тобто час, якого і так мало, скоротиться на кілька хвилин”, — пояснив Олег Жданов.

Втім, на думку військового експерта, білоруський очільник Олександр Лукашенко навряд чи готовий надати Путіну повітряний простір для ударів по території України.

“Тому що ми будемо відповідати саме по території Білорусії, а не по території Росії. Наприклад, такий об'єкт, як Мозирський НПЗ, розташований в 30 кілометрах від нашого кордону. Тут перевага на нашому боці в плані важливості ударів. У будь-якому випадку, це залякування. Поки Лукашенко поздоровляє Путіна з днем народження, у на території Білорусі приземляються Міг-31”, — каже Олег Жданов.

Судячи з розвідувальної інформації, яка є в відкритому доступі, у російської армії, ймовірно, ракет “Кинжал” залишилося небагато, вважає військовий експерт.

“Після пожежі на арсеналі озброєння ракет “Кинжал” залишилися в Росії буквально в декількох екземплярах. Там їх було взагалі десь до 50 штук. А на ракетному арсеналі, який горів, казали, мала бути основна частина запасу”, — розповів Олег Жданов.

Він нагадав, що під час кожного злету Міг-31К по всій Україні оголошують повітряну тривогу. Адже ракети “Кинжал”, які він несе, летять дуже швидко і можуть дістати до будь-якого куточка країни.

“На жаль, ми змушені це робити, тому що дальність застосування ракети “Кинжал” близько 1000 кілометрів. Вона аеробалістична, швидкість в неї понад два махи. Ми не знаємо, в яку частину України вона полетить. Коли вона вилітає, ми одразу можемо прорахувати траєкторію. Балістика прораховується за допомогою математики — тут ніхто ці закони не відміняв. Але ми змушені всю Україну попереджати”, — каже Олег Жданов.

Раніше передислокування російських Міг-31К прокоментував керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. За його словами, може бути спробою росіян зберегти літаки, які завжди під загрозою на російських аеродромах. Однак є й інші версії.

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