Російські найманці на Донбасі активно укріплюють свої позиції і збільшують чисельність диверсійних груп

Російські найманці на Донбасі активно укріплюють свої позиції і збільшують чисельність диверсійних груп

Наші вояки ще ретельніше готуватися до оборони.

На кількох ділянках фронту російські найманці дистанційно мінують позиції наших оборонців за допомогою безпілотників. Чисельність диверсійних груп з боку окупантів останнім часом значно збільшилась.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Після прольоту ворожого дрона на українські позиції летять набої гранатометів та кулеметів. Точність стрільби в окупантів залежить від ротації. На тому боці особовий склад змінюється що місяця.

«Бувають ротації в них проходять тихо, сидять, постріляють, а бувають заїжджають більш мотивовані, хочуть повоювати, уже крупніше. Ось СПГ було», - розповідають військовослужбовці.

Ями від розривів мін видно у полях. Вороги стріляли кучно і влучно. Сліди російської агресії довкола укріплень усюди - їх видно і чути. Це і побиті скалками дерева, розкидані уламки боєприпасів і розтрощені будинки цивільних.

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«Те що постійно стріляють періодично вночі, то показує, що вони бояться», - переконані бійці.

Російські окупанти підсилюють свої підрозділи людьми. У оптику видно як копають інтенсивно шанці і накривають їх одразу колодами. «Так більше обладнують свої позиції, у них окопи повністю перекриті, їх буде важко вибивати», - додають військові.

Гуркіт важкої техніки по ночах, прольоти дронів і ріст число диверсійних груп, які намагаються виявити наші оборонні мінні поля, змушують наших вояків ще ретельніше готуватися до оборони.

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