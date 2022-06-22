Російські окупаційні війська обрали нову ціль у Харкові - обстріли тривають вже три дні поспіль

Російські окупаційні війська обрали нову ціль у Харкові - обстріли тривають вже три дні поспіль

Вже котрий день гаряче на Харківщині. Росіяни обстріляли Чугуїв та Золочів. І традиційно почали гатити по Харкову.

Удари російських окупаційних військ знов прийшлись на Індустріальний район Харкова, який ворог криє вже який день поспіль.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

"На жаль, вже відомо про 5 загиблих та 7 потерпілих. Усі - цивільні. Почну із Золочева - куди росіяни влучили ракетою о пів на першу ночі. Там обвалився будинок і виникла пожежа. Під завалами опинилося двоє людей. Щойно загасили вогонь, рятувальники кинулися чимнайшвидше розбирати руїни - але нещодавно повідомили, що знайшли тіло одного чоловіка. Він пробув під завалами майже двадцять годин і не вижив. Про долю ще однієї людини поки нічого невідомо", - розповіла кореспондентка.

Є загиблі серед мирних жителів і в Чугуєві. Це місто останніми днями найбільше обстрілюють рашисти. Учора там зафіксували найбільшу кількість жертв від початку війни - шестеро загиблих. А сьогодні від артобстрілів загинули ще двоє людей і двоє потрапили до лікарні. Снаряди влучали у будинки, також повністю знищена котельня, яку вже підготували до зимового сезону.

І в Харкові знов гатила артилерія. Третій день рашисти обстрілюють Індустріальний та Немишлянський райони. Це ті райони, як на початку війни містяни вважали спокійними, бо туди не долітали ворожі снаряди. Але зараз ситуація кардинально змінилась. Лише сьогодні з уламковими пораненнями ушпиталили трьох людей. Російські снаряди знищили промислову будівлю. Втім уламки розліталися у різні боки на десятки метрів і пошкодили житлові будинки.

Рятувальники майже без відпочинку розбирають завали. І їм у цьому останнім часом допомагають канадійські рятувальники. До того їхні відрядження в інші країни були лише під час землетрусів. Все змінила війна в Україні.

"Тут страшно. Але ми бачимо, що саме тут людям потрібна допомога . Тому ми не могли лишатися осторонь", - розповів медик канадської команди рятувальників Кайл Портер.

Харківський мікрорайон Салтівка – це перший для Кайла досвід роботи під час бойових дій. Його завдання – лікувати членів своєї команди. А поки усі здорові Кайл збирає уламки від ракети.

"Я знайшов уламки. Допомагаю українській команді ДСНС збирати уламки від снаряду, який зруйнував цю школу", - додав він.

Прокурор Київської окружної прокуратури міста Харкова Олександр Глібов розповів, що уламки стануть вагомим доказом у розслідуванні справи проти Росії. Прокурори досліджують частини снаряду, аби знайти маркування.

Ворожа ракета перетворила половину школи у Північній Салтівці на купу цегли. Під завалами загинула місцева жінка, яка ховалась у шкільному підвалі під час повітряних тривог. Цього разу російський приліт застав її на порозі школи. Вона не встигла сховатися.

Ракета влучила в будівлю школи наполовину вона зруйнована. Зараз проводяться аварійно-рятувальні роботи. Залишки бетонних конструкцій, цегли та інших будівельних матеріалів за допомогою важкої техніки ДСНС розбираються", - говорить речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

Канадські рятувальники разом з харківськими працюють в одній команді вже тиждень. Закордонні колеги спеціалізуються на висотних роботах. Місцеві надзвичайники розбирають завали знизу. Разом на Салтівці відпрацювали уже з десяток багатоповерхівок.

Нагадаємо, що військовий експерт Олег Жданов пояснив, що чому окупанти нещадно обстрілюють Харків.