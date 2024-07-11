Російські окупанти цинічно розстріляли українських військовополонених: деталі, відео

Усі деталі страшного злочину та хто стріляв в українських військовополонених – в ексклюзиві TSN.ua.

Російські військові скоїли черговий воєнний злочин! Російські окупанти знову цинічно розстріляли українських військовополонених. Вбивство двох військових ЗСУ потрапило на відео, зняте поблизу села Роботино Пологівського району Запорізької області. Наші хлопці були без зброї і не чинили опору. Уповноважений з прав людини та генпрокурор України зробили гучні заяви. Усі деталі страшного злочину та хто стріляв в українських військовополонених – в ексклюзиві журналістки Вікторії Панченко для TSN.ua.

Розстріляли військовополонених

Російські військові жорстоко розстріляли двох полонених ЗСУ. Це сталося біля Роботиного на Запорізькому напрямку. Відео цинічного розстрілу безбройних українців поширив у Telegram омбудсман Дмитро Лубінець 10 липня. Як пишуть у Мережі, злочин вчинили окупанти зі складу 70-го мотострілецького полку ЗС РФ.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на чергові звірства росіян. За інформацією Лубінця, на оприлюдненому відео пролунало близько десяти пострілів у бік беззбройних українських військових.

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"Солдати РФ вчинили черговий воєнний злочин – жорстоко розстріляли наших військовополонених на Запорізькому напрямку. Підтвердження цього – на відео. Близько десяти пострілів у бік беззбройних", – зазначив омбудсман.

За цим фактом вже розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін і додає, що це навмисна політика злочинного режиму кремля зі знищення всього українського.

"Країна-терорист росія продовжує демонструвати повну зневагу до закону та базової людської моралі. Ще один доказ цього — відео вбивства російськими військовими двох полонених українських бійців. На записі чітко видно, що захисники України склали зброю та не чинили жодного опору. Окупанти ж цинічно розстрілюють беззбройних людей. За цим фактом розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. За даними слідства, злочин вчинено у червні 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області", – заявив Костін.

У свою чергу Дмитро Лубінець зазначив, що це черговий зафільмований воєнний злочин, за який неодмінно повинна бути відповідальність. І черговий факт порушення росіянами норм Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права, яких регулярно не дотримується РФ – від звичайного солдата до військового керівництва, яке не забороняє вбивства і страти українських військовополонених.

"Вкотре звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, щоб організації зафіксували численні вбивства обеззброєних українських військовополонених російськими солдатами. За всі скоєні злочини на нашій землі і проти наших людей має бути покарання", – наголосив Лубінець.

Звірства російських військових

На жаль, це не єдині звірства, які чинять російські окупанти. Нещодавно, попри усі правила війни, окупанти після взяття в полон українського захисника - обезголовили його. Факт обезголовлення окупантами українського захисника зафіксували на Донеччині – про це повідомляв генеральний прокурор України Андрій Костін.

Генпрокурор розповів, що під час проведення аеророзвідки на одній з бойових позицій в Донецькій області українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони України, на ньому була відрізана голова українського захисника.

Але про подібні ймовірні дії російських військ стає відомо не вперше. В квітні 2023-го року у мережі з’явилося відео, на якому видно, як російські військові катують українського полоненого і відрізають йому голову. Невдовзі після появи цього відео голова Офісу президента України Андрій Єрмак написав у телеграмі: "За все буде відповідальність". Вранці 12 квітня радниця Єрмака з питань комунікацій Дарія Зарівна заявила, що відео "остаточно дегуманізує і демонструє всю сутність країни-терориста". За її словами, мета оприлюднення цього відео – залякування. "Цільова аудиторія – не тільки Україна, але й західні суспільства. Згодом американський телеканал СNN повідомив, що протягом тижня з’явилося два таких відео, на яких, ймовірно, показане обезголовлення українських солдатів, зняті вони під час окремих подій. Й лише згадайте 6 березня, саме цього дня було оприлюднене відео, на якому російські військові розстрілюють беззбройного чоловіка в українській військовій формі після того, як він каже "Слава Україні".

Управління Верховного комісара ООН із прав людини в одній зі своїх доповідей про ситуацію в Україні, що охоплює період з лютого до липня лише 2023 року, зафіксувало щонайменше шість випадків позасудових страт українських військовополонених. Російські військові від початку грудня 2023 року, ймовірно, вбили щонайменше 15 українських військовослужбовців, які намагалися здатися в полон, і ще не менш як шістьох військових, які вже здалися. Таких висновків дійшла міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. Про це йдеться у доповіді організації, опублікованій на початку травня 2024 року.

Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною зокрема Росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти чи жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів. Але росіяни постійно порушують усі можливі правила, втім за усе рано чи пізно доведеться відповідати!

Команда TSN.ua висловлює щирі співчуття рідним усіх загиблих на війні. Росія обов’язково буде покарана за горе кожного українця.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РАШИСТИ ЗНОВУ РОЗСТРІЛЯЛИ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ!

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