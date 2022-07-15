Російські окупанти навмисне випалюють поля з зерном: на Миколаївщині сотні гектарів знищених полів

Росіяни нищать поля з пшеницею не випадковими артобстрілами, а роблять це навмисно. Почорнілі, обвуглені колоски пшениці, які фермери уже б мали збирати, лежать на землі.

Яка ситуацію я Миколаївській області - у сюжеті ТСН.

Наприклад, на одному з полів не було ні української техніки, ні позицій, ні безпосередньо військових. Втім, просто нащадки НКВСники продовжують справу своїх предків, продовжують геноцид українського народу.

"Вони не випадково. Вони спеціально, щоб нас, може, вигнати звідси, щоб Україна не мала хліба", - каже військовий "Петрович".

Хлопців обстрілюють окупанти всіма наявними в себе калібрами. "Обстріли бувають щохвилини", - каже військовослужбовець "Марвас". Додає: дуже часто це починається після візиту ворожого безпілотника.

Нині лінія фронту на цьому напрямку статична. Найбільше роботи в артилеристів. Одна з артилерійських дуелей розгорнулась на очах ТСН. Після залпів українських гармашів в окупантів щось загорілось. Дим сигналізує про те, що наші артилеристи дуже чітко і влучно відпрацювали.

Хоч лінія зіткнення поки завмерла, це ненадовго, переконані хлопці. Вона почне рухатись, коли з'явиться більше іноземного озброєння.

Нагадаємо, у п'ятнию, 15 липня, Росія близько 08:00, коли на вулицях уже людно, знову атакувала Миколаїв - випустила 10 ракет. Терористи поцілили у два найбільші університети: педагогічний та судно-будівний. Наразі на місцях вибухів працюють рятувальники. Приміщення вишів фактично зруйновані. Пошкоджені і десятки розташованих довкола будинків.

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