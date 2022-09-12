Російські окупанти тікали вночі, а своїх гауляйтерів "забули" розбудити: ексклюзив із кордону з РФ

Зрадники України змушені були самостійно тікати в бік російського кордону.

Про це сказав лідер добровольчого підрозділу "Хартія" Всеволод Кожем'яко в ефірі "1+1" в рамках телемарафону.

"Ми зустрічали там людей, виглядало так, що ті, хто хоче жити в РФ вже залишили ці населенні пункти, а ті, хто залишився, той за Україну. В одному із населених пунктів до нас вийшла родина - чоловік та жінка. Їхній син служить у ЗСУ і вони поспілкувались з нами. Ті, хто залишився, вони раді. Просто люди дуже виснажені, вони психологічно втомлені, їм тяжко радіти, вони просять не залишати їх і пропонують навіть ночувати у них", - пояснив військовий.

Всеволод Кожем'яко розповів, що російські окупанти не повідомили колаборантів про свій відступ, а тому ті поспіхом тікали.

"Дуже багато гауляйтерів вже стоять у черзі на виїзд. Російські військові не попередили колаборантів, що тікатимуть вночі. Зрадники зранку бігли за ними. Когось впіймали, когось - ні. Поліція та СБУ шукатимуть колаборантів. Про них повідомляє і місцеве населення", - пояснив доброволець.

Нагадаємо, український захисник, якому вдалось дійти ро українсько-російського кордону на Харківщині, розповів про звільнення населених пунктів.

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