Російські пісні з матюками: у центрі Львова запис для YouTube-шоу країни-агресорки закінчився масовою бійкою

Російські пісні з матюками: у центрі Львова запис для YouTube-шоу країни-агресорки закінчився масовою бійкою

Музиканти написали заяву до поліції.

У центрі Львова на проспекті Свободи активісти зірвали запис для російського YouTube-шоу "Вписка".

Про це повідомили в телеграм-каналі ZAHIDWTF.

За даними авторів відео, про зйомки провокативного відео активісти дізнались з соцмереж. Там один із учасників написав про те, що біля оперного театру в Львові зніматимуть відео для російського YouTube-шоу "Вписка".

"Будуть співати російські пісні з "матами", - йшлось в дописі одного з музикантів.

Проте на запис відео прийшли місцеві активісти, які все припинили. Інцидент завершився приїздом поліції.

У Львові активісти зірвали запис відео для російського YouTube-шоу

Речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій у коментарі ТСН.ua розповіла, що до правоохоронців 9 грудня дійсно надходило повідомлення про масову бійку в центрі Львова.

"Було звернення про масову бійку, музиканти та їхні знайомі вирішили написати заяву до поліції", - повідомила Катерина Рибій.

Інформацію про бійку ТСН.ua підтвердила також і речниця Нацполіції Львівської області Світлана Добровольська.

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