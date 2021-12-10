Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Російські пісні з матюками: у центрі Львова запис для YouTube-шоу країни-агресорки закінчився масовою бійкою

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російські пісні з матюками: у центрі Львова запис для YouTube-шоу країни-агресорки закінчився масовою бійкою

Кадр із відео

Музиканти написали заяву до поліції.

У центрі Львова на проспекті Свободи активісти зірвали запис для російського YouTube-шоу "Вписка".

Про це повідомили в телеграм-каналі ZAHIDWTF. 

За даними авторів відео, про зйомки провокативного відео активісти дізнались з соцмереж. Там один із учасників написав про те, що біля оперного театру в Львові зніматимуть відео для російського YouTube-шоу "Вписка".

"Будуть співати російські пісні з "матами", - йшлось в дописі одного з музикантів. 

Проте на запис відео прийшли місцеві активісти, які все припинили. Інцидент завершився приїздом поліції. 

У Львові активісти зірвали запис відео для російського YouTube-шоу

У Львові активісти зірвали запис відео для російського YouTube-шоу

Речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій у коментарі ТСН.ua розповіла, що до правоохоронців 9 грудня дійсно надходило повідомлення про масову бійку в центрі Львова. 

"Було звернення про масову бійку, музиканти та їхні знайомі вирішили написати заяву до поліції", - повідомила Катерина Рибій. 

Інформацію про бійку ТСН.ua підтвердила також і речниця Нацполіції Львівської області Світлана Добровольська. 

Читайте також: 

Наступна публікація