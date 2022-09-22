Росіяни в полоні: штампують пакети до свята та дзвонять рідним, якї не їдуть навіть на побачення

Росії стали не цікавими полонені з "ЛДНР", а от кадирівцям не дають затриматись в Україні. Як "друга армія" світу поводить себе в полоні та чому боїться виходити на наші вулиці - про це в інтерв'ю нам розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

Про першу більш-менш велику групу російських полонених українська влада відзвітувала в серпні 2014 року. Тоді в полон були захоплені 10 російських десантників – уродженців Костроми, Грозного та Новосибірску. Вони вдерлись в Україну на БМД та були захоплені в полон біля села Дзеркальне Амвроcіївського району Донецької області. На прес-конференції в СБУ вони заявили, що заблукали зі зброєю. Зараз, в 2022, кількість полонених зросла в рази, але пояснення росіян майже не змінились.

Чому деяких полонених Росія і бачити не хоче, чому в полоні Україна їх годує так, як наша армія - офіцерів ЗСУ та що за посилки їм збираються надіслати матері українських полонених – про це в інтерв’ю ТСН.ua розповіла заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька. Вона забезпечує реалізацію державної політики у сфері виконання кримінальних покарань.

В Україні вперше за історію незалежності з’явилась велика кількість російських військовополонених та полонених з наших окупованих територій. Як було організовано їх утримання? Ким були перші полонені?

В перші дні війни було треба тримати пенітенціарну систему в звичайному режимі. Крім цього, з’явилась нова для нас функція – робота з полоненими. Ми до цього не готувались, тому що підготовка може бути у тієї країни, яка свідомо планує війну. Нам треба було швидко вивчити норми міжнародного гуманітарного права, побудувати систему, яка буде відповідати всім міжнародним нормам та покаже Україну як цивілізовану країну. При всьому цьому треба було побудувати систему, яка збереже інтереси країни, тому що полонені – це можливість повернення з російського полону українських героїв. Перші дні полонені знаходились у військових, тому у нас було декілька днів на підготовку. Ми всі швидко мобілізувались в цьому питанні. Для зручності наших військових були створені дільниці для полонених в тих регіонах, які наближені до лінії фронту. Це було зроблено, щоб нашим військовим не приходилось витрачати значні ресурси на транспортування та охорону полонених. Через деякий час було прийнято рішення про створення спеціального табору.

Коли в установах з’явились перші полонені? Вже в кінці лютого?

На початку березня, коли були оформлені всі підстави для утримання полонених на відповідних дільницях. Справа в тому, що створення наказу про створення дільниць зайняло певний час. По-друге, полонені спочатку знаходились у військових.

Якою була кількість перших військовополонених?

Сотні.

Як вони себе вели та яким було відношення до них в установах?

Перші полонені характерні своїми поясненнями про те, як вони опинились в Україні. Розповідали про навчання, на яких вони заблукали. Це була маса розгублених людей, яка була вражена тим, що їх не катують, що у них є постіль та перебування в теплі. Деякі з них ділились з нами враженнями, що умови в полоні набагато кращі, ніж в казармах. Якщо хтось з полонених був поранений на полі бою, то в наших установах їм надавали медичну допомогу. Якщо в установі є телевізор та книги, то це доступно і для полонених. Деякі з них, які утримуються в таборі, розповідали, що після звільнення замість обміну залюбки б перевезли свою родину в Україну. Інші полонені мріють про обмін, запитують про нього та про переговори щодо нього. Ми на це відповідаємо, що не ми запрошували їх до України. До речі, після обміну, після приїзду в Росію, ці ж полонені кажуть журналістам, що їх тут били. Хоча нам дякували за гарне відношення та засуджували Путіна.

Розкажіть детальніше про умови полонених

Ці відносини більше регулюються не внутрішнім законодавством, а міжнародним гуманітарним правом, Женевською конвенцією. Там йдеться про недопущення катувань, стандарти харчування, листування, про безперешкодний доступ інспекторів Червоного Хреста. Щодо дозвілля – ми не бачимо загрози для нашої держави в тому, якщо полонені дивляться телевізор. В разі його наявності. Листування з родичами – це пряма норма Женевської конвенції. Також ми врегулювали питання щодо права на телефонні дзвінки. Ми попереджаємо про те, що розмова записується. Полонені утримуються на дільницях в камері по 6-10 осіб, а в таборі – гуртожиток.

Яка кількість полонених станом на зараз?

В інтересах країни та переговорних груп, які проводять обмін, ми не розголошуємо цю інформацію. Після війни буде надана навіть щоденна статистика. Зараз розголошення цього може нашкодити.

Який середній вік військовополонених? Скільки років наймолодшому та найстаршому?

Наймолодшому – 18 років, ближче до 19. Взагалі, молодих, до 25 років – таких багато. Найстаршому – 63 року. Але середній вік – 20-25, 30-35 років.

Серед полонених більше росіян чи мешканців з окупованих територій?

На початку не було переваги. Серед полонених зі східного напрямку більше мешканців «ЛДНР», з харківського та південного напрямків – росіян. Росіянам для обміну не цікаві мешканці «ЛДНР». Вони їх взагалі викреслюють з переліку. Їх використали і все.

Мін’юст публікував фото, на яких зображено, як працюють полонені та виробляють піддони. Що ще вони майструють?

Не тільки піддони. Виробляють подарункові та господарські пакети, картонні коробки. Хтось фантазує про робочу силу (у вигляді полонених – Ред.) для відновлення країни. Продуктивність праці людей, які нічого не вміють, крім воювати, та і воюють вони не дуже, якщо опинились в полоні, ця продуктивність – низька.

Майструвати піддони та робити пакети – цьому їх навчають?

Ми не зобов’язані навчати. Змайструвати піддон по схемі – це елементарно.

Праця обов’язкова?

Це не є обов’язковим. Їм пропонується, але серед них немає протесту. На кроваті людина може просидіти тиждень-два. Якщо не очікується обміну для конкретного полоненого, то завдяки праці він відволікається та має можливість впорядковувати свій день. Вони їдять, сплять в теплі, тому розуміють, що праця – це компенсація витрат на них.

Вони якісно роблять свою роботу? Чи так, як воюють?

Ми підібрали такі матеріали та продукцію, до яких немає високих стандартів якості. Аби не псували нам матеріали. Коли зараз йдеться про роботу, то маємо розуміти, що працюють росіяни, які, не цікаві Росії з точки зору обміну, або мешканці «ЛДНР».

Який режим дня у полоненого ворога?

Вони мають право на сон протягом 8 годин, триразове харчування за стандартами Женевської конвенції. Стандарти аналогічні стандартам для офіцерів ЗСУ. Прокидаються вони о шостій ранку, їм дається час на приведення себе в порядок, на зарядку. Крім цього, є певні режимні моменти. Наприклад, переклички. Якщо є робота – вони працюють. Є і вільний час, час для вживання їжі. Відбій – о 22-й годині.

Їх кормлять тим, що передбачено для офіцерів України?

Так. Це така особливість.

Що саме входить в меню?

Є певна вимога до калорійності. Обов’язково – м’ясо, риба. Також каші, овочі. Немає в переліку фруктів та таких смачних речей як цукерки.

Чи є серед полонених росіяни, які потрапили в полон на початку вторгнення та досі не цікаві Росії в плані обміну?

Залишились ті, кого обвинувачують в військових злочинах або відносно кого є рішення суду щодо таких злочинів. Росіянам як раз такі люди дуже цікаві.

Нещодавно було оприлюднено відео, де росіяни вербують в’язнів на війну. Україна готова до таких полонених-рецидивістів?

Вони тільки доходять до такого вербування, потім буде укомплектування, навчання. Ми з такими полоненими будемо мати справу трошки пізніше. З точки зору режиму безпеки нам буде трошки складніше з такими людьми, ніж з тими, хто загубився. Можливо, у нас буде посилено охорону для такої категорії.

Якщо полонений утримується не в спеціальному таборі, а на дільниці в звичайній установі позбавлення волі, то виходить, що їх сусіди – українські в’язні?

Так. Але наші в’язні не мають можливості навіть бачити полонених. В першу чергу, це важливо для безпеки самих полонених. В нас всі верстви населення дуже патріотично налаштовані (посміхається – Ред.), в тому числі – українські в’язні.

Чи є жінки серед полонених?

Ні, але ми передбачили місця для них.

Хтось з полонених намагався втекти з табору або іншої установи?

Ні. У нас з ними режимних проблем не було. Я думаю, що це не через те, що їм подобається бути в полоні, а через страх за своє життя та здоров’я. Деякі з них коментували, що на вулицях українських міст їх чекає небезпека від людей.

Чи були серед полонених заяви про бажання перейти на сторону ЗСУ?

Я допускаю, що такі заяви могли бути. Хтось міг зробити це свідомо, хтось – через страх, хтось – маніпулятивно. Але якщо говорити про практику оформлення такого звільнення з полону – такого не було.

Є такі, хто відмовляється від обміну?

Є факти відмов. Вони не масові, окремі. Правоохоронці з’ясовують причини. Поки йде війна, вони утримуються на підставі статусу полоненого.

Хтось з родичів російських полонених заявляв про бажання відвідати?

Вони ще більше налякані нашим «нацизмом». Ні, не намагались. Але є організація, з якою ведуться переговори щодо того, щоб зробити відвідування в двосторонньому порядку – щоб матері російських та українських полонених відвідали своїх синів. Були наміри зробити акцію з посилками. Щоб матері українських полонених надіслали смаколики російським полоненим, а російські – українським. Акція не відбулась, ще йдуть переговори.

Чи є серед полонених кадирівці?

Вони є, але вони дуже швидко йдуть на обмін. Буває, не минає й місяця.

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