Російські пропагандисти гастролюють Європою з концертами: як їх "зустрічають" українці

Українці зустріли концерт Познера та Урганта в Амстердамі акцією протесту. Кожен, хто прийшов послухати виступ колишніх пропагандистів, мав пройти коридором ганьби.

Як це було - бачила кореспондентка ТСН Олександра Мітіна.

Театр Амстердаму - будівля сучасна, репертуар - ні. Концерт девʼяносторічного радянського пропагандиста Володимира Познера і його російського послідовника Івана Урганта зустрічають вигуками, що Росія - країна-терористка.

Протести в Амстердамі

Охоронці театру разом із поліцією відганяють українських протестувальників від входу. Мітинг продовжується на тротуарі.

Ані Ургант, ані Познер публічно напад Росії на Україну жодного разу не засудили. Більше того - Познер рік тому заявив, що це Захід винуватий у тому, що Путін поліз до України. Керівництво театру численні прохання скасувати концерт назвало "наступом на свободу слова".

"Ми хочемо прояснити, що ці митці вказали, що їхня програма не має нічого спільного з війною, і хочуть поділитися своїм мистецтвом в атмосфері миру та свободи", - йшлось у повідомленні.

Коментар театру в Амстердамі

Кирило пробує зібрати з тих, хто прийшов послухати про любов до Росії, гроші на українську перемогу з гумором: "10 евро на защиту русской культуры - кто любит Познера донатит 10 евро на защиту от русофобии".

Ближче до початку концерту глядачі вишиковуються в довгу чергу. Більшає і пікетувальників. На обличчях більшості тих, хто тримає квітки - посмішка. Однак, організатори кажуть, - акція - не для них.

"Насправді це робиться не для привернення уваги росіян - у нас немає ілюзій щодо зміни їх думки. Це для привернення уваги театру в амстердамської спільноти", - кажуть вони.

Далі в Познера та Урганта, який заради закордонного турне перервав серію корпоративів у Москві, - заплановані ще Швейцарія і Німеччина. Пікетувальники сподіваються, там російську культуру теж зустрінуть, як належить.

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