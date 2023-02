Російські ракети в небі над НАТО: що про це кажуть у Румунії та якою мала б бути реакція Альянсу

Якщо не сказати, що вже вийшла, причому давно. Після ракетного вибуху у Польщі у листопаді минулого року, коли загинули два польських громадянина, у п’ятницю, 10 лютого, російські ракети перетнули повітряний простір Молдови та країни-члена НАТО Румунії.

"Сьогодні, 10 лютого, о 10:18 дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав", – написав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram.

Пізніше у відеозверненні Володимир Зеленський також підтвердив факт перетину російськими ракетами повітряного простору Молдови та Румунії.

"Ці ракети – виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна і треба зупинити. Світ повинен зупинити", - додав президент Зеленський.

МЗС Молдови одразу викликало російського посла в Кишиневі для пояснень. А Міністерство оборони країни підтвердило, що "відповідальні структури відомства о 10:18 виявили ракету, яка перетнула повітряний простір Молдови над містом Мокра Придністровського регіону, а згодом над містом Косауці Сорокського району, прямуючи в бік України".

А от Міністерство оборони Румунії не підтвердило факт заходу російської ракети до їхнього повітряного простору, фактично спростувавши заяву головкома ЗСУ Валерія Залужного та українського президента Володимира Зеленського. Хоча все ж підняли в небо два літаки своїх ВПС МіГ-21 LanceR під командуванням НАТО.

"Найближча точка траєкторії цілі до повітряного простору Румунії була зафіксована радіолокаційними системами приблизно за 35 км на північний схід від кордону", - заявили в Міноборони Румунії.

Натомість речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Україна може надати радіолокаційні дані, що підтверджують проліт двох російських "Калібрів" у повітряному просторі Румунії. При цьому, за його словами, ворог свідомо запускає ракети впритул до кордонів країн-членів НАТО, щоб працювала українська ППО, захищаючи наших людей і об'єкти критичної інфраструктури, а уламки падали на натівській території.

"Безумовно, країни-члени НАТО також спостерігали за цією ситуацією. Думаю, що будуть матеріали, які це підтверджуватимуть. Я думаю, що буде надано певні матеріали з тих систем, із радарів, де були помічені ці ракети", - додав Юрій Ігнат.

Це вже не вперше, коли Росія так зухвало запускає свої ракети й дрони, які перетинають повітряний простір інших країн. Ще в березні ЗМІ повідомляли, що у Румунії впав безпілотник ймовірно російського походження. У випадку з Молдовою - це вже четвертий такий інцидент. Три рази до цього на її території падали уламки ракет. Тому Молдова хоче криміналізувати ракетні атаки на Україну. Там пропонують запровадити кримінальну відповідальність на строк від 3 до 12 років за сам факт прольоту ракети, а за поранення чи вбивство людини – до 10-20 років в'язниці.

За словами заступника виконавчого директора Ради зовнішньої політики "Українська призма" Сергія Герасимчука, прольоти російських ракет над державами НАТО - вагомий елемент психологічного тиску та рефлексивного контролю. Москва нагадує державам східного флангу Альянсу про їхню вразливість, що є тригером для вагань щодо підтримки України ціною власної безпеки, створює привід для дискусій про дієвість НАТО й готовність усіх членів виконати зобов’язання у відповідності до статті 5 (про колективну оборону – ред.), а також провокує розчарування Альянсом серед українців.

"Усе це відносно малим коштом, з високим медійним покриттям. І Москві навіть робити нічого не треба, ккрім як запустити ракету - решту ми самі зробимо за них, піднімаючи з глибин свідомості усі ті наративи, які російська пропаганда десятиліттями укорінювала в Європі. Брак точної інформації ллє воду на млин популістів, песимістів, конспірологів, та цинічних прихильників миру "за будь яку ціну", а отже будить у людях найтемніше, що й є серед основних завдань російської пропаганди. Адже перемогти потужну військово-технічну машину Альянсу росіянам не під силу, тож здобути перемогу вони намагаються передусім у мізках громадян держав НАТО та України", - коментує для ТСН.ua Сергій Герасимчук.

Керівник української делегації в ПА НАТО Єгор Чернєв також вважає, що російські ракети у повітряному просторі Румунії та Молдови – це свідомий виклик Заходу, щоб протестувати реакцію й рішучість НАТО. Депутат нагадує, що схожий прийом Путін використав колись проти Туреччини (у 2015 році, коли російський Су-24 перетнув повітряний простір Туреччини й був збитий – ред.).

"Збивати російські ракети, посилювати санкції і негайно надати Україні авіацію та ATACMS. У Путіна не повинно бути жодних ілюзій, що когось у Європі він ще може прогнути. Інакше наслідки для Європи будуть жахливими", - зауважив Чернєв.

Втім у НАТО послалися на заяву румунського Міноборони, не додавши більше жодних деталей. The Washington Post пише, що протягом всього року цієї повномасштабної війни країни НАТО старанно намагалися уникнути будь-яких ознак прямого конфлікту з Росією. Таку саму тезу у своїй статті про цей ракетний інцидент повторила й The New York Times. Румунські медіа писали й мовили про це просто як про факт, посилаючись на заяву свого Міноборони.

Показово, що ці прольоти російських ракет у повітряному просторі Молдови та Румунії припали на останній день військових натівських навчань у Румунії поблизу Чорноморського узбережжя. Ще в січні The New York Times із гордістю повідомляла, що вперше з часів Другої світової солдати 101-ї повітряно-десантної дивізії США приїхали до Європи на військові навчання з румунськими військами на авіабазі "Михайла Когальнічану", що лише за 7 хвилин польоту ракети від російських складів боєприпасів у Криму.

За словами президентки Асоціації експертів з безпеки та глобальних питань (ESGA,Румунія) Анжели Грамади, перш за все треба враховувати, що була миттєва реакція скерувати літаки, задіяні у військових навчаннях, ближче до траєкторії (польоту – ред.) цих ракет, щоб мінімізувати потенційний вплив. Це підтвердила влада Румунії. І це була доречна реакція з точки зору комунікації, щоб усунути спекулятивні думки у випадку, якщо ракети були збиті українською ППО на іноземній території, як у випадку з Польщею.

"Ми знаємо, скільки тоді було зроблено припущень, які завдали шкоди іміджу українських керівників. Іноді відповідальні рішення можуть розглядатися необізнаною громадськістю як затримку, браком згуртованості чи недбалістю. Під час війни чи ризиків безпеці ухвалювати рішення набагато важче, оскільки чиновники повинні демонструвати велику відповідальність. Сьогодні росіяни не отримали жодних спічів від жодної країни-члена НАТО для їхньої внутрішньої пропаганди", - каже ТСН.ua Анжела Грамада.

За її словами, у п’ятницю, 10 лютого, атака на Україну знову посилилася. "Я не хочу бути серед тих експертів, які стверджують, що наближається перша річниця тотального вторгнення Росії в Україну, і саме так Кремль розуміє, що святкує цей момент. Думаю, йдеться швидше про те (з боку Росії – ред.), що результати мають бути досягнуті, які відстрочуються навіть із оголошенням масової мобілізації, з рішеннями змусити економіку працювати на війну чи придушити будь-яку форму опозиції всередині країни, і всі мають перестати сумніватися в поганому виборі Москви" – зауважила експертка.

Путін вже давно агресивно критикує розгорнуті у 2016 році американські системи ПРО в Румунії. Шість років тому божевільний кремлівський "фюрер" називав це "стартом нової гонки озброєнь", погрожуючи відповісти "на цю погрозу ".

На думку колишнього посла США в Україні, а нині директора Центру Євразії в Atlantic Council Джона Гербста, цю нерішучість з боку США й багатьох країн-членів НАТО щодо надання Україні більш дієвої й потужної зброї, яка б унеможливила такі ракетні інциденти в майбутньому, які, як у випадку з Польщею, призвели до трагічних наслідків, можна пояснити деяким успіхом інформаційної спецоперації Путіна, яку він впроваджує вже понад 20 років. Головний меседж – якщо Путіна, як щура, загнати у глухий кут, то він піде на все, в тому числі й на використання ядерної зброї.

"Путін розуміє психологію. Це головна причина нерішучості, яка є помилковою політикою США й НАТО. Російські військові сили не мають успіху в цій війні. Путін і Кремль мають пояснювати росіянам, чому вони так погано воюють. Тому вони кажуть, що ця війна не проти України, а проти НАТО. Вони хочуть залякати Америку, НАТО, щоб вони перестали допомагати Україні. Тому вони й кажуть, що буде якесь зіткнення між НАТО й Росією. І ми знаємо, що військова допомога від Америки й інших країн НАТО велика. Але ця допомога не включає всю передову військову техніку, яка потрібна Україні. І саме ризик ескалації – одна з головних причин цієї нерішучості, яка є помилкою нашої політики" – сказав в інтерв’ю ТСН.ua Джон Гербст.