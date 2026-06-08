Російські спецслужби готували замах на топпосадовця ГУР (фото)

Замах на Андрія Юсова / © facebook/Андрій Нєбитов

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Російський агент готував замах на посадовця ГУР. Вбивство планував здійснити у Києві за допомогою FPV-дрона.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

За даними джерел ТСН.ua у правоохоронних органах, йдеться про попередження вбивства представника розвідки Андрія Юсова.



FPV-дрон, так званий «ждун». В самому серці Києва. Замовник — спецслужби рф. Винагорода кілеру — 100 000$.



«Зухвалий резонансний злочин щодо керівника структурного підрозділу розвідки мав ударити по боєздатності України, зламати дух. Це був би подарунок для російської пропаганди — і непоправна втрата талановитої людини, яка робила боляче окупантам», — написав він.



Для організації вбивства росіяни завербували 38-річного раніше судимого киянина. Маючи кримінальне минуле, зловмисник був обізнаний у методах роботи поліції й дотримувався жорсткої конспірації. Шифровані розмови, анонімні криптовалютні рахунки, прораховані шляхи відходу.



Проте оперативники знають свою справу. Отримавши інформацію, поліцейські «вели» кілера на всіх етапах від підбору способу вбивства до пошуку безпосереднього виконавця. Невидимо для російських спецслужб.



Спільно зі слідчими та спецпризначенцями кілера було затримано, плани росії — зірвані.



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