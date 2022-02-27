Російські танки розстріляли автобус у Сумській області: перші подробиці

Швидкі допомоги до нього наразі не підпускають.

Автобус з цивільними російські танки розстріляли у Охтирському районі між селами Чупахівка та Довжик, на Сумщині. Швидкі допомоги до нього наразі не підпускають. Також є дані про те що місцевість довкола замінована, проїхати до них не можуть. Сімейні лікарі пішки з амбулаторії виходять на місце розстрілу. Будуть надавати мед допомогу до приїзду швидкої.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

За словами місцевих жителів, дуже велика колона ворожої броньованої техніки і автомобілів почала рух у напрямку Чупахівки та Нової Павлівки десь із третьої ночі і рухалася аж до самого ранку. Питали дорогу на Гадяч. І очевидно, що на їхньому шляху якраз і трапився цей автобус із цивільними, який вони і розстріляли.

Від вечора тривають запеклі бої на підступах до Лебедина. Знаємо, що наразі вже є п’ятеро наших поранених бійців. Але звідти повідомляють, що на підмогу нашим військовим зранку виступила артилерія та Гради.

Від потужних обстрілів, що тривали напередодні, оговтуються Охтирка, Суми. Уперше під Гради та артилерію потрапив житловий квартал Сум. У багатоповерхівках та пансіонаті для ветеранів, вибивало вікна. Обстріляний приватний сектор на Веретинівці. Снаряди влучили у два будинки, які вигоріли вщент. Відомо про загибель чоловіка, травмовану жінку. В лікарнях Сум перебуває 12 поранених.

У самому місті – ворога нема, танки по місту вже не їздять, блокпост, що стояв безпосередньо у Сумах біля людських городів і будинків на Косівщині – увечері окупанти знищили, підпалили свій БТР, а самі втекли. А вже зранку наші патріоти знищили ворожий блокпост біля Хімпрому. У місті активізувалася наша тероборона. Але – у місті катастрофічно бракує зброї і набої. Все що було – вже роздали, але дуже багато людей - чоловіків, жінок, підлітків нині готові ставати до лав тероборони, вести партизанську війну. Зброї потребує Тростянець, Ромни, і надто – Суми.