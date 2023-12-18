Російські в'язні закінчились: біля Роботиного позиції ЗСУ штурмували найманці з Непалу - подробиці

Біля села Роботине Запорізької області тривають тяжкі бої. Окупанти постійно штурмують наші позиції, а від самого села майже нічого не залишилось.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Постійні штурми та обстріли позицій ЗСУ

Знімальна група ТСН вирушила до Роботиного. Добиратись туди з Оріхова можна лише у темряві вщент розбитою дорогою. Далі - потрібно йти пішки.

"Технікою не можна під'їжджати. Небезпечно, особливо два останні дні. Вони дуже насипають, бо знають, що ми підтягуємо сили для оборони. Вони знають ці місця, це ж колишні їхні позиції", - каже військовослужбовець 118 ОМБр ЗСУ "Технік".

"Технік"

Окупанти обстрілюють позиції ЗСУ з усього, що є - "Градів", мінометів, танків.

"Почув, як СПГ летить і воно шипить. Шипіння почув, крикнув, шо падаєм. Ми зайшли в трьох, а вийшов я один! Один “двохсотий”, один “трьохсотий”. А на мені і царапинки нема!", - каже військовослужбовець 118 ОМБр ЗСУ "Павук".

Того разу, переконаний “Павук”, його врятувала - особлива “чуйка” та винятковий слух.

"Є такі місця, ми їх займаємо і артилерія починає нас розбирати. Приходиться трошки відходити назад. Потім знову заходимо. Відкопуємо ці позиції. Займаємо їх. Підходять туди підари", - каже військовослужбовець 118 ОМБр ЗСУ "Рудий".

Токмацький напрямок

Позиції ЗСУ штурмували найманці з Непалу: що відомо

Росіяни постійно намагаються відбити втрачені позиції та просунутись вперед.

"Частіше всього, на БМП вони закидають до нас десант. Між точками, та 50-70 метрів, вони там стараються закріпиться. І починають контролити. Потом тиснуть, якщо нема артпідготовки", - каже “Лемберг”, командир батальйону 118 ОМБр ЗСУ

Найзапекліші бої тривають південніше Роботиного, в бік Новопрокопівки. Мало не через добу, окупанти намагаються штурмувати ці українські позиції, їх ЗСУ тримають ціною неймовірних зусиль.

Токмацький напрямок

Воїни ЗСУ зауважують, що складається таке враження, що у Росії закінчуються ув'язнені. Адже зараз на штурм росіяни кидають навіть найманців із далеких країн.

"Ми брали й по 9 по 10 чоловік полонених, були такі випадки. Останні штурми ось, випадки були - підрозділів з Непалу. Вона, навіть англійською не розмовляли. Нічого не говорили, просто мовчали", - каже "Лемберг".

"Лемберг"

Водночас, засноване переселенцями з Оріхова, село Роботине, через півтора століття після появи на мапах - просто припинило існування. Там жодного вцілілого будинку вже немає.

Нагадаємо, російські війська не відмовляються від повторної окупації Куп’янська Харківської області. Для цього вони намагаються вийти на рубежі населеного пункту Синьківка для створення майбутнього плацдарму для наступу.

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