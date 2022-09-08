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Російські війська починають "сипатись", окупанти кидають техніку: експерт про ситуацію на Харківщині

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Російські війська починають "сипатись", окупанти кидають техніку: експерт про ситуацію на Харківщині

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російські окупанти на Харківському напрямку деморалізовані.

А тому вони кидають свою військову техніку та намагаються втекти, щоб врятувати життя. 

Про це в етері ТСН.19:30 сказав військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко 24 каналу.

"Ті, хто відходять, залишають, як правило, багато військової техніки. Я можу повідомити статистику посилаючись на незалежний портал Oryx, який оцінює втрати техніки. Можна сказати, що приблизно 35% російської техніки, яка стала трофейною для українських військ, була залишеною при втечі та відступі російської армії. Це починаючи з Київського та Чернігівського напрямків і далі", - пояснив Мусієнко. 

Військовий експерт додав, що на Харківському напрямку батальйонно-тактичні групи окупантів є недоукомплектованими. 

"Це означає, що під тиском українських військ противник ще більше деморалізований, бажання до опору зникає. І треба сказати, що на Ізюмському напрямку і раніше була інформація з різних джерел, що там деякі російські батальйонно-тактичні групи є недоукомплектованими на 50%. А тому за такого стану, ще і під тиском українських сил, ми бачимо, що російські війська почали сипатись та відступати. Але у них там ще є певні оборонні рубежі, але їхній стан погіршується, вони деморалізовані", - пояснив Мусієнко. 

Нагадаємо, військовий експерт пояснив, як зима ускладнить ситуацію на фронті.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
7770
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