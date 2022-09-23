Російських полонених годують, як офіцерів ЗСУ: у Мін'юст розповіли про те, чим саме

Горе-воякам не дають лише фруктів та цукерок - сталі відомі подробиці перебування росіян в полоні.

В Мін’юсті розповіли про режим дня російських полонених та про їх меню з м’ясом, рибою та овочами.

Подробиці в інтерв’ю ТСН.ua повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

"Вони мають право на сон протягом 8 годин, триразове харчування за стандартами Женевської конвенції. Стандарти аналогічні стандартам для офіцерів ЗСУ. Прокидаються вони о шостій ранку, їм дається час на приведення себе в порядок, на зарядку. Крім цього, є певні режимні моменти. Наприклад, переклички. Якщо є робота – вони працюють. Є і вільний час, час для вживання їжі. Відбій – о 22-й годині", - повідомила нам Олена Висоцька.

На уточнююче питання про те, чи дійсно, що їх кормлять як в українській армії – офіцерів, Висоцька відповіла: "Так. Це така особливість".

Також стало відомо, що саме входить в меню ворога.

"Є певна вимога до калорійності. Обов’язково – м’ясо, риба. Також каші, овочі. Немає в переліку фруктів та таких смачних речей як цукерки", - повідомила нам Висоцька.

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