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Російський дипломат напередодні Саміту миру у Швейцарії шокував своєю поведінкою: що він накоїв

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Російський дипломат напередодні Саміту миру у Швейцарії шокував своєю поведінкою: що він накоїв

Швейцарія

Поліція провела обшуки.

Російський дипломат намагався купити зброю та заборонені речовини незадовго до Саміту миру. Швейцарська поліція розповіла про підозрілу активність російського дипломата. 

Про це йдеться у сюжеті ТСН. 

Здійснити покупки російський агент, що працював дипломатом у Берні, намагався в кількох місцях. У цій справі Генпрокуратура Швейцарії та правоохоронці провели обшуки. Утім, що знайшли, і чи заарештували когось - наразі невідомо.

Прокурори звернулися до Федерального департаменту закордонних справ із проханням зняти з росіянина дипломатичний імунітет. Та, схоже, запізно. За даними ЗМІ, з країни він уже втік.

Скандал із російським дипломатом у Швейцарії / ©
Скандал із російським дипломатом у Швейцарії

Про посилення російської шпигунської діяльності каже і Німеччина. Спецслужби країни повідомили - за їхніми спостереженнями, Москва дедалі частіше вдається до шантажу і фінансових стимулів, щоби найняти німців для шпигунства.

Відбувається це на тлі того, що Європа вислала за останні роки близько шести сотень російських дипломатів. Саме за несумісну з дипломатичним статусом розвідницьку діяльність.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 08:00 за 19 червня 2024 року | Повний випуск новин

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