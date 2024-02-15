Російський газ та Євросоюз: які країни залежні від РФ і хто хоче відмовитись від нього

Австрія може розірвати контракт із російським "Газпромом". Профільне міністерство доручило вивчити економічні наслідки такого кроку. Євросоюз загалом ставить перед собою мету - позбутися газової залежності від Росії до 2027 року.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки "Радіо Свобода" Зоряни Степаненко для ТСН.

У ЄС намагаються скоротити закупівлю російського газу

До великої війни майже половину потреб європейців у газі забезпечував російський. У різних країн ступінь залежності різної тяжкості. Була й лишається. Готуючись напасти на Україну, Росія знизила постачання, що спричинило стрес на ринку і захмарні ціни. Тут зрозуміли: у руках РФ газ – зброя, і спробували відібрати її. 2022-го його обсяги в ЄС впали до чверті. А торік – до 15%.

"Це дуже суттєве скорочення. Ми диверсифікуємо наші поставки, знаходимо альтернативи - інших постачальників, більше інвестуємо у відновлювану енергетику, а також докладаємо зусиль для енергозбереження та енергоефективності. Це три основні напрямки, яких ми прагнемо, щоб якнайшвидше звести постачання російського газу до нуля", - сказав представник Єврокомісії Тім Макфі.

Тім Макфі.

Чим ЄС замінив російський газ

Замість російського трубопровідного палива – норвезьке, а також – зріджений природний газ переважно зі США, а ще – Північної Африки, Британії, Катару. Активне використання енергії сонця та вітру у великих кількостях, економія на освітленні вулиць та опаленні будинків – і холодних зим, всупереч похмурим прогнозам Москви, не трапилося, – стабілізувався і ринок, і ціни. Вони близькі до довоєнних.

"Півтора року тому ми обговорювали, що станеться, якщо російський газ буде вимкнено? Були дискусії, що ЄС переживе величезну рецесію, що призведе до величезного економічного удару. Цього не сталося. Були окремі наслідки для тих галузей економіки, які зазнавали труднощів через вищі ціни на енергоносії, особливо минулої зими. Але ЄС цілком зміг упоратися без російського газу", - каже Бен МакВільямс, аналітик Bruegel.

Які країни купують російський газ

На відміну від нафти та вугілля з РФ, газ – ще не під санкціями. Сировина критично важлива для європейських економік. Минулого року ЄС навіть викрили у рекордному імпорті зрідженого газу з Росії, всупереч зусиллям щодо зниження постачання.

У Єврокомісії, реагуючи на критику, наголошували: головне, що загальні показники залежності знижуються. Частка російського газу, який доставляють сюди морем, - на рівні 6 відсотків від усього блакитного палива в ЄС. Інші 9 надходять через трубу, і серед його покупців - Угорщина, прем'єр якої відомий своїми тісними зв'язками з Росією.

Газ

"У випадку з Угорщиною ситуація не зміниться, допоки не відбудеться зміна уряду. Цілком очевидно, що уряд Орбана, мабуть, уклав дуже вигідну угоду за цінами та бачить політичні вигоди у збереженні цих відносин із Росією", - каже Джейкоб Кіркегаард, старший науковий співробітник Німецького фонду Маршалла.

Серед залежних – Словаччина й Австрія. В останній - частка російського газу в грудні взагалі сягнула 98 відсотків. Але тепер і Відень має намір шукати альтернативних постачальників. Днями австрійська міністр енергетики оголосила про плани припинити імпорт і доручила аналітикам – вивчити наслідки. У більш далекому майбутньому – в Австрії вже знають, що робити, розповіли експерти.

"Енергетична група Австрії нещодавно уклала угоду з американським виробником СПГ. Таким чином скраплений природний газ від 2039 року імпортуватиметься зі США, а не з Росії", - каже К’яра Скаламандре, аналітикиня Центру європейської політики

“Прикрутити” газовий потік із Росії, який багато хто вважає у ЄС токсичним, допоможе і Україна – через неї проходить один із двох транзитних коридорів для російського газу. Контракт діє до кінця цього року, продовжувати не планують ні в Москві, ні в Києві.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Газ з Росії може перестати йти до Європи лише завдяки єдиному фактору!

Нагадаємо, у Путіна пригрозили відповіддю після рішення ЄС щодо заморожених активів РФ.

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