Російський "Газпром" закачує газ не у європейські сховища: нардеп від "Слуги народу" розповів, у чому небезпека

Європейські антимонопольні органи мали б зацікавитись зловживаннями росіян.

"Газпром" закачує газ не у європейські сховища, а в російські. І це - конкретний приклад, як у РФ зловживають своїм монопольним становищем

Про це 16 вересня у ток-шоу "Право на владу" на 1+1 сказав народний депутат від “Слуги народу”, голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

"Це графік, який показує наповненість європейських газових сховищ газом у відсотках. Верхня точка - це майже 90%. Є лінії різного кольору. Помаранчевим кольором - це рівень наповненості газових сховищ, які є у власності "Газпрому" або які ним використовуються. Як ми бачимо, інші газові сховища іншими компаніями наповнюються, а "Газпромом" не наповнюються і тримаються на рівні 18,6%. Так, вони двосторонні контракти виконують", - пояснив Андрій Герус.

Нардеп наголосив, що таким чином росіяни зловживають своїм монопольним становищем.

"Але зараз газ вони закачують на зиму, на майбутні поставки не у європейські газові сховища, а в російські. Їм ставлять питання: "А ви зможете тоді цей газ взимку нам поставити, коли буде потрібно?" Вони кажуть: "Дивіться, цей газ не в ваших газосховищах, а в наших. Для того, щоб швидко його поставити, треба великі транспортні потужності. А великі транспортні потужності - це "Північний потік-2". Запустите "Північний потік-2", тоді ми з російських газових сховищ вам взимку їх поставимо". Тому що зараз "Газпром" у Європі цей газ не зберігає. Хоча всі роки раніше рівень був набагато вищий, і газ вони зберігали. Це конкретний приклад, як вони зловживають своїм становищем монопольним. І те, що у них з'явиться ще одна труба - це посилення монополії. І це чітко можна трактувати, як порушення, і європейські антимонопольні органи мали б за це взятися", - сказав Андрій Герус.

Андрій Герус розповів про рівні заповненості російських газових сховищ і європейських

Нагадаємо, Лана Зеркаль розповіла, для чого Німеччині потрібен "Північний потік-2".

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