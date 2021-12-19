Російський олігарх Абрамович отримав громадянство Португалії і одночасно став найбагатшим у цій країні

Російський олігарх Абрамович отримав громадянство Португалії і одночасно став найбагатшим у цій країні

Роман Абрамович отримав португальське громадянство, як нащадок сефардських євреїв, яких вигнали з Піренейського півострова у часи середньовічної інквізиції.

Бізнесмен Роман Абрамович став громадянином Португалії і, водночас, найбагатшою людиною в цій країні.

Про це 19 грудня йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Вихідець із Росії Абрамович отримав португальське громадянство, як нащадок сефардських євреїв, яких вигнали з Піренейського півострова у часи середньовічної інквізиції. На сторінці Романа Абрамовича у Вікіпедії зазначається, що його бабуся та дідусь за батьківською лінією були нащадками сефардських євреїв і носили прізвища сефардського походження.

Зі статками у понад 14 мільярдів доларів, Абрамович тепер найбагатший португалець. Він перебуває на 142 місці у списку найбагатших людей світу за версією журналу Forbes.

Свій капітал бізнесмен заробив на російській нафті. Свого часу Абрамович був губернатором Чукотки, а у Британії придбав футбольний клуб "Челсі". Здається, гроші не мають громадянства.

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Раніше повідомлялося, що вдова, дочки, сестра та коханка покійного російського олігарха не можуть поділити його спадщину.

Нагадаємо, американський фінансово-економічний журнал Forbes оприлюднив 40-й щорічний рейтинг 400 найбагатших мільярдерів США.

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