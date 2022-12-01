Російський опозиціонер: "Новікова можуть шукати через викриття фейків про "другу армію світу"

МВС Росії ще не придумало, через що саме оголосило в розшук відомого адвоката та інтелектуала Іллю Новікова.

Відомий російський адвокат та гравець інтелектуального клубу "Що? Де? Коли?" Ілля Новіков оголошений в розшук, можливо, через свої публічні висловлювання про фейковість російських пояснень щодо війни в Україні.

Орієнтування на Іллю Новікова

Таке припущення в коментарі для ТСН.ua висловив російський опозиціонер Ілля Пономарьов.

На запитання про те, через що саме МВС Росії оголосило Іллю Новікова в розшук, Пономарьов відповів нам так: "Я гадаю, що через фейки (їх викриття – Ред.) про армію".

Як відомо, Ілля Новіков неодноразово викривав російську владу та пропагандистів, які тиражували фейки про дуже малочисельні втрати окупантів, про те, що трагедію в Бучі влаштували не російські війська.

В орієнтуванні МВС Росії не вказало ні того, яка стаття інкримінується Новікову, ні особливих прикмет, які зазвичай вказуються в розшукових обліках.

Сам Ілля Новіков в коментарі для ТСН.ua обмежився такою відповіддю: "Я не знаю, по якій статті порушена кримінальна справа".

Напередодні Новіков на своїй сторінці в соцмережі написав таке: "МВС РФ раптом схаменулось та оголосило мене в розшук там у себе в своїй тундрі. Вважають, що я Руський без особливих прикмет. Прохають подзвонити їм за телефоном 8-499-124-47-01, якщо вам відомо, де я (ви знаєте, в Києві)".

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