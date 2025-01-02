Російський "Шахед" убив науковців Ігоря Зиму та Олесю Сокур: що відомо про сім'ю (фото)

За словами друзів і колег цього подружжя, вони разом внесли чималий внесок в українську науку.

Стали відомі нові подробиці про подружжя киян-науковців Ігоря Зиму та Олесю Сокур, яких убив російський "Шахед" у житловому будинку на вулиці Банковій 1 січня. За даними Київського нацуніверситету ім. Т.Шевченка, Ігор Зима був нейробіологом, а його дружина – біохімікинею.

ТСН.ua розшукав друзів і колег цієї родини, яка зробила чималий внесок в українську науку, але водночас мала доволі складну та трагічну долю.

"Я дуже давно знав Ігоря, років 15. Досі не можу повірити, що його немає", – каже друг цієї родини Олексій Бобровников.

Він продовжує: "Його кандидатська робота про запахи була частиною його входу у вивчення мозку. Він як і нейробіолог, і психолог дивився на все це дуже глибоко, розуміючи механіку, розуміючи глибинні процеси в мозку. Ігор був у доброму сенсі революціонером у своїй професії, продовжував вчитися до останнього, продовжував освоювати нові галузі. В українській нейробілогії він був як Енштейн у фізиці. Був таким собі добрим українським доктором Хаусом. "Загорався", коли бачив однодумців, які небюрократично дивилися на науку, допомагав людям, вишукував необроблені "діаманти" серед них. Він був народжений, щоб бути дослідником того, що дуже важко дослідити. Його смерть – важка втрата для науки, для студентів".

Російський "Шахед" влучив у будинок у центрі Києва 1 січня / Фото: Управління ДСНС Києва

Також Олексій додає: "Ігор мріяв про перемогу добра над злом, про перемогу України. Він втратив свого прийомного сина Андрія на цій війні. На початку повномасштабного вторгнення збирав його на фронт, дуже переживав за нього. Дружина Ігоря, яка загинула разом з ним – це його друга дружина. Його перша дружина померла років 10 тому від смертельної хвороби. На жаль, його життя було просякнутео втратами найближчих людей. Він жив усе життя між світлом і тінню. Це робило його глибоко нещасним. Розраду знаходив у навчанні нових фахівців. Але він ніколи не плив за течією, він був фанатом життя. На життя він дивився з абсолютно дитячою цікавістю".

За словами Олексія, Ігор Зима доклав чимало зусиль з групою інших фахівців до створення центру, який допомагав дітям, хворих на аутизм.

До цього Олексій Бобровников додає, що була висока ймовірність того, що Новий рік він з дружиною міг зустрічати разом з Ігорем Зимою в квартирі останнього:

Наслідки удару БпЛА по Києву 1 січня / Фото: ГУ ДСНС у Києві

"Якби не моє відрядження, то дуже ймовірно, що ми би зустрічали разом Новий рік. Просто було б очевидним, якби я був у Києві, то зустрічали б Новий рік разом. Знаю, що після зустрічі Нового року, нступного дня, Ігор збирався піти до театру імені Франка на "Наталку Полтавку". Але в будинок Ігоря прилетів "Шахед". Шансів вижити не було. Відомо, що Ігор з дружиною почули сигнал тривоги, відреагували на нього правильно, але це їх не врятувало".

Любив порибалити вночі

Колега загиблого подружжя, науковець і професор Микола Макарчук розповів ТСН.ua, що знав Ігоря Зиму декілька десятиліть.

Ігор Зима / Скриншот: 360diagnostics.com.ua

"Ми починали з ним з дослідження мозку щурів, це була глибока електрофізіологія. Досліджували систему, пов’язану з запахами, сприйняттям та емоціями. Тоді Ігор Григорович проявив себе як людина, яка спроможна освоювати методики реєстрації електричної активності мозку тварин. Наші роботи були піонерськими, вони показували, що коли ми дихаємо через ніс, то вмикається специфічна активність, яка активує передній мозок і дозволяє йому нормально функціонувати", – каже Микола Макарчук.

До цього він додає, що в мирні часи у них з Ігорем Зимою було спільне хобі – нічна риболовля.

"Їздили доволі часто, світлими спогадами залишаться часи про полювання", – каже Макарчук.

За даними Нацуніверситету імені Тараса Шевченка, загибла науковиця Олеся Сокур була авторкою майже 200 публікацій, доповідала на вітчизняних і міжнародних наукових зібраннях (з’їзди біохімічного, фізіологічного та біофізичного товариств України, міжнародні конгреси з біохімії та гастроентерології), здобувши визнання наукової спільноти.

"Її праці зробили вагомий внесок у розвиток біохімії, зокрема в розуміння механізмів розвитку патологій травного тракту та впливу радіації на організм", – кажуть у навчальному закладі.

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