Російський слід та заблоковані військові вантажі: що відбувається на кордоні з Польщею (фото, відео)

Блокада польсько-українського кордону триває. Там застрягло тисячі вантажівок, серед яких є і ті, які перевозять пальне для армії, медичні препарати, запчастини до бронетехніки. Федерація роботодавців України заявляє про мільйонні збитки.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Загороднього.

Поляки заблокували кордон: українські водії самоорганізовуються

Ситуація на кордоні напружена: відомо про двох загиблих, три тисячі людей, які застрягли на кордоні та заблоковані вантажі.

Уже три тижні одна Асоціація перевізників блокує рух вантажівок на пунктах "Гребенне – Рава-Руська", "Корчова – Краківець", "Дорогуськ – Ягодин". Цього тижня паралізували останній пункт для вантажного транспорту – "Медика –Шегині".

На кордоні українські водії демонструють неймовірну самоорганізацію. Неформальні лідери стежать за чергою, кілька водіїв постійно транслюють усе в соцмережах. Щоб не впадати у відчай, водії намагаються розважатися як тільки можуть – ліплять снігових баб з першого снігу і навіть вареники з картоплею.

Українські водії на кордоні

Водії живуть на кордоні в жахливих умовах

Але насправді нічого веселого для українських водіїв нема. Тисячі спалених літрів солярки, зірвані контракти, зіпсований товар, а ще – втрачене здоров'я.

"Помитися нема де, ви зайдіть на ті туалети, які тут умови – щурі бігають, санітарія страшна. За тижні цього страйкування ні одна "швидка" сюди не приїхала. Аптеки нема ніде. Якщо щось станеться, кому дзвонить, куди бігти?", - кажуть українці.

Ця блокада вбила вже двох українських водіїв. Зупинка товарного потоку вилилася в шалені цифри збитків, кажуть українські чиновники, які привезли допомогу нашим водіям.

Заблокований кордон

"Від цього страждають дуже багато українських і європейських компаній і до речі не тільки польських, дуже багато компаній в Європі недоотримують наші вантажі", - каже заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

Українка у Польщі годує водіїв

Український уряд пропонує далекобійникам крім харчів та палива навіть евакуацію з території Польщі додому. Але переважна більшість цих чоловіків не готові кинути свої вантажівки та дорогий вантаж без охорони у чужій країні. Та й це не вирішує проблему, переконують вони.

Біля Рави-Руської водіїв, які тут застрягли годує українка, яка зараз живе у Польщі

"І яєць наварила і борщу насипала, українка, її звати Людмила, гроші їй давали, але ні", - каже водій.

Водій показує українку, яка приносить їжу

Зі сльозами на очах вони розказують про цю жінку, яку на початку великої війни виручив водій фури, він нагодував трьох її голодних дітей, тепер вона годує далекобійників.

Від поляків українські водії харчі брати не хочуть, бо спілкування у них з пікетниками не виходить - вони сваряться та навіть погрожують українцям.

Шестеро людей взяли у заручники українців та економіку

ТСН побувала і на місці пікету польських перевізників. Шестеро людей блокують пункт пропуску на трасі Рава-Руська. Тобто це не позиція всієї Польщі і навіть не позиція усіх автоперевізників Польщі, але цих шестеро людей перекрили трасу. Спілкуватися з пресою вони не хочуть, більшість відвертається, ховає обличчя. ТСН не вдалось адекватно поспілкуватись із пікетувальниками.

Польські пікетувальники

Їхня основна вимога – повернути дозволи на вантажні перевезення для нашої країни. Як було раніше, коли українцям цих квот вистачало від січня десь до серпня, а далі ринок перехоплювали польські перевізники.

Українська влада готова говорити з польськими пікетниками. Визнають, хоч і значно комфортніша, електронна черга є й з українського боку, але роботу прикордонників можна пришвидшити, зрештою відкрити нові пункти пропуску для вантажівок. Але пікетники їх не чують. Утім пікетники ці особливі.

Заблокований кордон

Організатор страйку такий собі Рафал Меклер – представник осередку партії "Конфедерація свободи та незалежності" у Люблінському воєводстві. Проросійської партії, члени якої проти української інтеграції у Євросоюз.

Українські урядовці, а за ними і Європейські чиновники говорять - кордон треба розблоковувати, адже це не лише збитки, але й безпека усього Євросоюзу. Натомість фізично може це зробити лише польська влада, якщо захоче.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Збитки на мільярди євро через поляків! Тисячі українських фур застрягли із товарами для армії!

Нагадаємо, що 6 листопада на кордоні розпочався страйк польських перевізників. Йшлося про три пункти пропуску, до яких додався ще й четвертий. Учасники акції фактично вимагають скасування транспортного безвізу.

ТСН.ua також аналізував, чому Польща ризикує перетнути точку неповернення у відносинах з Україною через заблокований кордон.

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